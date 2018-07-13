Tekstil fabrikasında büyük yangın

Kilometrelerce uzaktan bile görülen yangın, 8 saatlik bir çalışmanın sonucunda kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yangın Torbalı ilçesi Karakuyu Mahallesi’nde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Gece saat 02.00 sıralarında çıkan yangın bir anda büyüdü. Tekstil atıklarını elyaf keçeye dönüştüren fabrikanın deposunda ham maddeden kaynaklı çıkan yangın için onlarca itfaiye ekibi sevk edildi. Korku dolu anlar yaşanan yangında alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı.

Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü

İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için adeta seferber oldu. Kilometrelerce öteden görülen yangın 8 saatlik çalışma sonunda güçlükle söndürüldü. Fabrikada büyük maddi zararın oluştuğu belirtilirken, bölgede söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.