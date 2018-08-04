Telefon almaktan vazgeçip şirket kurdu

IPhone almaktan vazgeçip kendi şirketini kurup patron koltuğuna oturan Arık, kendi gibi gençlere istihdam sağlıyor.

Uzun zamandır reklam ajansı kurmayı düşünen ancak bir türlü cesaret edemeyen İzmirli Orkun Kadir Arık, “Üniversite öğrencisi olduğum dönemde, yeni bir telefon ihtiyacım vardı. Cebime parayı koyup telefonu almaya gittiğimde, telefoncuya bekle’ deyip hazır Alsancak’tayken ofis işine de bakayım dedim. Ofisin kirası, depozitosunu ödediğimde cebimde hiç para kalmamasına rağmen ofisi o gün hemen tuttum. Evdeki bilgisayarımı ofise getirip, çalışmalara başladım. Birkaç web sitesi işini başarıyla tamamladıktan sonra istediğim telefonu çok daha rahat bir şekilde aldım” dedi.

Günümüzün dünyasında reklam alışkanlıklarının çok büyük oranda değiştiğini belirten Stark Ajans Kurucusu İzmirli Orkun Kadir Arık, büyük ve küçük ölçekli firmaların dijital reklam seçeneklerini, geleneksel reklama oranla daha çok tercih ettiklerini belirerek sektör hakkında da bilgi verdi.

Arık, “Televizyon gibi daha yüksek bütçeli reklam mecralarını kullanamayan küçük ölçekli firmalar, dijital medya sayesinde reklam dünyasında yer alabiliyor. Önceden reklam verebilmek için el broşüründen başka seçeneği olmayan firmalar dahi, küçük bütçeler ile müşterilerine ulaşabiliyor. Büyük firmalar ise müşterilerine çok daha farklı kanallardan, alışılmışın dışında reklam çeşitleri ile özel olarak hedeflenmiş reklamlar yayınlıyor. Büyük ve küçük işletmelere, reklam imkanlarının yanı sıra, dijital reklamlarda detaylı rapor alınabilmesi firmaların reklam geri dönüşlerini geleneksel reklamlara oranla çok daha doğru ölçümlerle takip edebilmesine imkan sağlıyor” diye konuştu.

“Bilboardların yerini instagram aldı”

Genç nesil dijital medya uzmanlarının reklam sektöründe daha aktif olmaya başladığının altını çizen Arık, “Her gün sosyal medya ile haşır neşir olan, gerek bilgisayar gerekse cep uygulamalarına daha kısa sürede adapte bir nesil olan genç dijital medya uzmanı ve reklamcılar, orta yaşlı meslektaşlarına oranla sektörü çok daha hızlı kavramaktadır” dedi.

Bilboard, broşür ve afiş gibi eski reklam argümanlarının yavaş yavaş terk edilmeye başlandığını anlatan Arık, “Bilboard ve broşürün tahtına Adwards, instagram reklamları gibi mecralar oturdu” dedi. Gençlerin reklam ajansı kültürünün ve anlayışının değişmesini sağladığının altını çizen Arık, “Şimdilerde kendini sürekli yenileyen, yeni dijital çağa hızlı adapte olabilen gençler sektörde yer almaya başladı. Bu değişim aslında reklam ajanslarının işleyişi ve mimarisine de yansıdı. Artık resmiyetten uzak, daha eğlenceli ve dinamik bir yapıya sahip reklam ajanslarını daha çok görüyoruz” diye konuştu.

Youtuber’lar reklam alıyor

Türkiye’de giyim, teknoloji, sağlık, turizm ve e-ticaretin dijital reklama en fazla bütçeyi ayıran sektörlerin başında geldiğini kaydeden Arık, “Reklam en hızlı gelişen sektörlerin başında geliyor. Birkaç yıl önce Youtuber’lara reklam verileceği kimsenin aklına gelmezdi. Youtuber’lar kendilerine güçlü ve büyümeye açık bir reklam kanalı oluşturdular. Reklam alanları YouTuber örneğinde olduğu gibi teknoloji ile birlikte türemeye devam edecek. Değişime uyum sağlayabilenler ise geleceğin reklamcıları olarak iş hayatında yer edinecekler” dedi.