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27 Aralık 2016 17:20

Temiz Kent Foça projesi start aldı

Temiz Kent Foça projesi start aldı

27 Aralık 2016 17:20

İzmir’in Foça ilçesinde, farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan ’Temiz Kent Foça’ projesinin startı verilirken, katılımcılar hep birlikte sokak temizliği yaptı.
Foça Belediyesi ve Foça Kent Konseyi Turizm Meclisinin birlikte hazırladığı ‘Temiz Kent Foça’ adlı farkındalık projesi başladı. Foça Demokrasi Meydanında düzenlenen törenle de, projenin startı verildi. İlçenin temiz bir kent olmasına yönelik başlatılan projenin diğer ilçelere de örnek olması beklenirken, programda, Foça Halk Eğitim Merkezi Drama Topluluğu da bir gösteri sundu. Daha sonra ise vatandaşların da katıldığı programla hep birlikte sokak temizliği yapıldı.
’Temiz Kent Foça’ projesinin uzun soluklu olduğunu ifade eden Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, “Foça Belediyesi Kent Konseyi ilçemizde inanılmaz projeler üreterek, çok iyi sonuçlar elde ediyor. Yaptıkları yoğun çalışmalardan dolayı Foça Kent Konseyi başkanımız başta olmak üzere, turizm, kültür sanat ve engelli meclislerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Kent Konseylerinin kuruluşu ve işleyişi hakkında bilgi veren Foça Kent Konseyi Turizm Başkanı Işıl Dirim Kavitaş ise şöyle konuştu:
"Turizm meclisi olarak Foça’ya yerel yönetimlerle birlikte sahip çıkmak, kentli olma bilincimizi pekiştirmek, temizliğin sadece belediyenin değil, bizlerin de sorumluluğu olduğunu dile getirmek amacıyla başladık. Temizlik ve çevre bilincini bu bilince sahip olmayanlara hatırlatmak, kentimizi kirletenlere dur diyebilmek, çevre temizliğini bir yaşam felsefesi haline getirmek, bu konuda çocuklarımızı eğitmek hepimizin görevidir."



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