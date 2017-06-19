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19 Haziran 2017 09:50

TEOG’da ilk beş tercihe ’hayallerinizdeki okulu’ yazın uyarısı

Rehber öğretmen Hatice Soydoğan Özcan, öğrencilerin TEOG tercihleri hakkında önemli uyarılarda bulunarak, "Tercihlerinizin ilk beşine hayalinizdeki okullarınızı yazın" dedi.

TEOG’da ilk beş tercihe ’hayallerinizdeki okulu’ yazın uyarısı

19 Haziran 2017 09:50


İzmir Sağlık Kolejinde görevli Rehber Öğretmeni Hatice Soydoğan, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının ardından tercih ve yerleştirme kılavuzunun yayınlandığını belirtti. TEOG’a giren öğrencilerin 30 Haziran’da yerleştirme sonuçları ve yerleştirme esas puanlarının açıklanacağını belirten Özcan, öğrencilere ve velilere tercih uyarısı yaptı. Özcan, "Tercih kılavuzunu ailenizle birlikte incelemenizi tavsiye ediyorum. Yerleştirmeye esas puanınızın açıklanmasıyla tercih süreci 14 Temmuz- 24 Temmuz tarihlerinde devam edecek. Öğrencilerin bu süreçte dikkat etmesi gereken şeyler var. 14 Temmuz’dan itibaren Milli Eğitim Bakanlığının sayfasında okullar ve okulların yüzdelik dilimleri yer alacak. Bu yüzdelik dilimlere bakarak okul tercihinde bulunulacak" dedi.


Yerleştirme esas puanını açıklandığında öğrencilerin hangi okullara puanlarının yettiğini göreceğini anlatan Özcan, "Öğrenclier puanlarına bakarak bir kıyas listesi oluşturacak. Öğrenciler tercih listesine 25 adet okul yazabiliyor. Fakat öğrenciler hepsini doldurmak zorunda değil. Önemli olan sağlıklı bir tercih yapmaktır. Öğrencilere hayalindeki okullara ilk beşte yazabilir. Tercihlerin orta kısımına olması gereken ve olabilecek okullar, son kısım ise ’en kötü ihtimalle burası olur’ diye düşündükleri, kendilerini garantiye alacakları şekilde tercih yapabilirler" dedi.


Öğrencilerin tercih listelerini girdikten sonra okul müdürlüğüne mutlaka onaylatmaları gerektiğini altının çizen Özcan, şöyle devam etti:


"Kendi okul müdürlüğünüz olursa daha sağlıklı olur; ancak şehir dışında iseniz de herhangi bir ilköğretim okul müdürlüğü de olabilir. Önemli olan elektronik ortamda bir okul müdürünün onaylaması tercih listenizi oluştururken kıyaslama yaparak ve çok sağlıklı bir şekilde oluşturmanız lazım; çünkü okul müdürlüğü tarafından onaylandığı takdirde tekrar değişim yapma ya da fikrinizi değiştirme söz konusu değil o tercih listeniz geçeli olacak. Bu noktada dikkat edin ve aceleci davranmayın; çünkü 14 temmuz ve 24 temmuz aralığında bir 10 günlük süreciniz var. Ailenizle birlikte 2- 3 gün araştırıp kıyaslama yapın. Bu işlemi tamamladıktan sonra artık biz 11 Ağustos tarihini bekleyeceğiz. Umarım tüm öğrenciler için güzel bir tercih süreci olur. Ummadığımız bir tercih sonucuyla karşılaştığımız takdirde de 3 tane ek yerleştirme daha olacak. Bunları da e-okuldan takip ettiğiniz takdirde istediğiniz sonuçlara ulaşacağınızı düşünüyorum."




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