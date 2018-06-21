Terleten değil, serinleten kurs

Karnelerini alan Konaklı çocuklar geçen yıl olduğu gibi bu yıl da belediyenin açtığı ücretsiz yüzme kursu sayesinde tatilin keyfini prefabrik havuzlarda serinleyerek çıkaracak.

Konak Belediyesi’nin yaz tatiline giren çocuklar için başlattığı yüzme kursları Gültepe 26 Ağustos Mahallesinde Levent Spor Tesisinde, Güneşli Mahallesinde Güneşli Spor Tesisinde ve Eşrefpaşa’da Zafertepe Spor Tesisinde kurulan prefabrik havuzlarda verilmeye başlandı. 18 Haziran tarihinde başlayan ilk dönem kursları 13 Temmuz’a kadar sürecek. İkinci dönem ise 16 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. 6-13 yaş aralığındaki çocukların katılabileceği yüzme kurslarının ikinci dönemine katılmak için kayıtlar devam ediyor.

Konak Belediyesi’nin ilk olarak geçen yıl düzenlediği ücretsiz yüzme kursları bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Konak Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslar haftanın altı günü veriliyor. 09.00 ila 17.00 saatleri arasında yaş gruplarına göre ayrılan miniklere yüzme antrenörleri tarafından yüzme öğretiliyor. Üç ayrı mahallede kurulan havuzlarda iki dönemde toplam 2 bin 100 çocuğun yüzme eğitimi alacağını dile getiren yetkililer, geçen yıl toplam bin 500 çocuğun kurslara katılarak yüzme eğitimi aldığını hatırlattı.

Miniklere suya alışma dersi

Yüzme antrenörü Osman Demir en küçük yaş grubunun ilk derslerinin suya alışma evresi olduğunu belirterek, yüzme kursu sayesinde varsa çocukların su korkusunu da yendiğini söyledi. Yüzme tecrübesi olan ileri yaş gruplarında da sitil yüzme çalışmaları yaptıklarını belirterek çocukların havuzlarda keyifli birkaç hafta geçireceğini dile getirdi.

Anti bakteriyel ve hijyenik

Levent ve Zafertepe Spor Tesislerinde kurulan prefabrik havuzlar 7 metre genişliğinde, 14 metre uzunluğunda ve 1,20 metre derinliğinde. Her biri 120 ton su ile dolan prefabrik havuzların en büyüğü ise Güneşli Spor Tesisinde kuruldu. 10 metre genişliğinde ve 20 metre uzunluğunda olan havuz 250 ton su alıyor. Havuz yetkilileri havuzların son derece güvenli ve hijyenik olduğunu belirterek, temizlik için Sağlık Bakanlığından onaylı dezenfektanların kullanıldığını söyledi. Her gün kullanımdan sonra titizlikle temizlendiğinin altını çizen yetkililer, 3-4 saatte bir de suyun özel filtrelerden geçirildiğini belirtti. Anne ve babaların çocuklarını güvenle kurslara gönderebileceğini dile getiren yetkililer, bu sayede yosun oluşumu ve bakteri üremesinin önüne geçildiğini söyledi.

“Kalıcı bir havuz yapılacak”

Okulların yaz tatiline girmesiyle açılacak kurslarda yüzme bilmeyen minikler yüzme öğrenirken, bilenler de uzman eğitmenlerden alacakları derslerle doğru yüzmeyi öğrenecek. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, hedeflerinin ilçeye kalıcı bir yüzme havuzu kazandırmak olduğunu hatırlatarak, Yağhaneler’de TOKİ’den satın aldıkları yere yapılacak olan tesiste sosyal donatı alanlarına ek olarak bir de yüzme havuzu olacağını söyledi. Başkan Pekdaş, kısa zamanda temel atılması planlanan tesisin tamamlanmasıyla Konaklı miniklerin prefabrik havuzlar yerine modern ve standartlara uygun bir yüzme havuzunda yüzmeyi öğreneceğini dile getirdi.