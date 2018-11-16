Terör, hırsızlık, kaçakçılık gibi suçlardan sabıkası olanlar taksici olamayacak

Oda, gerekli eğitimleri tamamlamadan da direksiyon başına geçirmiyor.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, taksilerin hizmet kalitesini yükseltmek ve şoförler arasında mesleğe zarar verenleri ayıklamak amacıyla uzun süredir sıkı mücadele yürütüyor. İzmir'de taksicilik yapabilmek için bir dizi şartı yerine getirmek gerekiyor. Bunların başında ise sabıka kaydının bulunmaması geliyor. Terör, kaçakçılık, kaçak insan taşımacılığı, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu ya da silah kaçakçılığı, rüşvet suçlarına karışanların başvurusu geri çevriliyor.

İzinsiz çalışana ağır ceza

Madde bağımlıları da taksici olamazken, adaylardan uyuşturucu kullanmadığına dair doktor raporu getirmeleri de isteniyor. Sabıkası olmayan ve uyuşturucu kullanmayanlar daha sonra psikoteknik testine giriyor. Şoförlük yapmaya engel psikolojik sorunu olmadığını, öfkesini kontrol edebildiğini gösteren Sağlık Bakanlığı onaylı rapor alanlar son olarak eğitime tabii tutuluyor. Trafik, asayiş ve halkla ilişkiler seminerlerini başarıyla tamamlayanlara çalışma izni veriliyor. Bu belge olmadan taksi kullananlar ile araç sahiplerine trafik ekipleri tarafından 3 bin 6 TL'ye varan yüklü para cezaları kesiliyor.

Aynı zamanda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkan Vekili olan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, meslek saygınlığını ve hizmet kalitelerini korumaya kararlı olduklarını ifade etti. Anık, bu amaçla; İzmir Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle örnek bir çalışma gerçekleştirdiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"İzmirli taksiciler olarak her alanda ve her zaman öncü misyon üstlendik, ilklere imza attık. Bu kapsamda bize yakışanı yapmaya çalışıyor, mesleğimize gölge düşürecek kişileri engellemeye gayret ediyoruz. İzmirlilere de kulak veriyoruz. Günün 24 saati kesintisiz görev başında olan Haber Merkezimizin (0232) 250 54 44 numaralı telefonuna ya da www.izsofoda.org.tr adresli internet sitemize bildirilen şikayetleri ve önerileri dikkate alıp, gereğini yerine getiriyoruz."