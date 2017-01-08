Teröre karşı birlik ve dayanışma

İzmir Adliyesi’nin önünde gerçekleşen terör saldırısının ardından bir çok kurum ve kuruluş birlik ve beraberlik mesajı yayınlarken, Demokratik Sağlık Sen Sendikası terör olayına yakın bir mekanda ’Birlik, Beraberlik ve Dayanışma’ etkinliği düzenledi. Sendikanın genel başkanı Togan Demircan, "Terörün sokağa çıkmamıza engel olamayacağını, hedeflerine ulaşamayacaklarını göstermek için bu buluşmayı gerçekleştirdik" dedi.



İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak günü gerçekleşen terör saldırısının ardından İzmir tek vücut oldu. Genel Merkezi Ankara’da bulunan Demokratik Sağlık Sen Sendikası da, terörün birlik ve beraberliğimizi bozamayacağını, sokağa çıkmamıza engel olamayacağını vurgulamak amacıyla bir etkinlik düzenledi. Bir restoranda gerçekleşen etkinlikte konuşan sendikanın genel başkanı Togan Demircan, "Terörün bizim sokağa çıkmamıza engel olamayacağını, hedeflerine ulaşamayacaklarını haykırmak için bir araya geldik. Ülke gündemini ve sağlık çalışanlarının sorunlarını konuştuk. Çözüm önerilerine dinledik. Bu etkinliklerimiz bundan sonra da devam edecek. Laz’ıyla, Çerkes’iyle, Kürt’üyle, Boşnak’ıyla Türk ulusunun bir bütün olduğunu tüm şer odaklarına duyurmak istiyoruz. Terör birlik ve beraberliğimizi bozamayacak. Şehitlerimize rahmet, acılı ailelere başsağlığı diliyorum. Görevlerinin başında yer alan sağlık çalışanlarımıza da kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.