Terörle mücadeleye “sarı” takip

Terör eylemlerinde taksileri tercih eden başta canlı bombalar olmak üzere teröristlerin tespiti için taksiciler özel eğitime alındı.

Terörle mücadelede İzmir Emniyet Müdürlüğü ile İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası arasında örnek işbirliği gerçekleştiriliyor. Taksicilere yönelik bir süredir devam eden eğitimlere turizm sezonu öncesi hız verildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü uzmanları; terör örgütleri, terör eylemleri ve teröristler hakkında şoförleri detaylı olarak bilgilendirdi.

Bu kişilerin, özellikle de üzerine patlayıcı düzeneği yerleştirilmiş canlı bombaların eylem yeri olarak planladıkları yerlere dikkat çekmeden ulaşmak için taksileri tercih edebildiği belirtildi. Teröristlerin taşıdıkları patlayıcıyı gizlemek amacıyla kendilerine hamile ya da engelli görünümü verebildiği, eylem öncesinde mutlaka şüpheli davranışlar sergilediği vurgulandı. Taksicilerden böyle durumlarda özel iletişim kanalları aracılığıyla emniyeti bilgilendirmesi istenerek, “Bir taksi şoförünün dikkati, onlarca kişinin hayatını kurtarabilir” denildi.

“Güven ve huzur için”

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, daha güvenli ve huzurlu bir toplum için üzerlerine düşen her göreve hazır olduklarını kaydetti. Anık, her taksicinin bir emniyet görevlisi duyarlılığında hareket ettiğini dile getirerek, şunları söyledi: “Terörle, suçla ve suçlularla mücadelenin topyekun gerçekleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Her gün binlerce kişiyi taşıyan, günün 24 saati hayatın içinde aktif olarak yer alan İzmirli taksiciler olarak bizlere daha büyük görev düştüğünü biliyoruz. İzmir Emniyet Müdürlüğümüz ile sıkı işbirliği yaparak ve ortak hareket ederek bunun gereklerini yerine getiriyoruz.”