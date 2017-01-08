Diğer
Kategoriler
08 Ocak 2017 05:48

Ters yöne giren otomobil dehşet saçtı: 4 yaralı

Ters yöne giren otomobil dehşet saçtı: 4 yaralı

08 Ocak 2017 05:48

İzmir’in Konak ilçesinde ters yönden gelen otomobil, karşı yönden gelen hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi yararlanırken yarıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaza, gece saat 03.30 sıralarında Yeşildere Caddesi Basmane Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre alkollü olduğu iddia edilen Mustafa Karaboğa (24) yönetimindeki 35 DC 9464 plakalı otomobil ters yöne girerek karşı yönden gelen Hikmet Çekiçci (64) yönetimindeki 35 HE 944 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 sağlık, AKS ve polis ekiplerine bildirdi. AKS ekipleri kazanın şiddetiyle arabada sıkışan Mustafa Karaboğa, Muammer Memiş ve karı koca olan Hikmet ve Gönül Çekiçci çiftini sıkıştıkları yerden kurtardı. Sağılık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Çekiçci çifti Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Mustafa Karaboğa Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ve Muammer Memiş ise Tepecik Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların saplık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
“Her şey 5 saniyede oldu”
Kaza anını gören taksi şoförü Hikmet Akduman, “Beyaz araba tersten geliyordu. Her şey 5 saniyede oldu. Bir ses geldi hemen yolu kestik. Beyaz araba tersten geliyordu” dedi. Kaza sonrası trafiğe kapanan yol arabaların çekilmesiyle trafiğe açılırken ters yönden gelen araçtan düşen alkol şişeleri dikkat çekti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
5
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    5°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    9°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    9°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç