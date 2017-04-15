Testi Ailesi’nden Türkiye prömiyeri

Fatih Yurdakul’un genel sanat yönetmenliğini, Alper Akdemir’in proje koordinatörlüğünü yürüttüğü müzikli çocuk oyunu Testi Ailesi’nin Türkiye’deki ilk prömiyeri, Ahmet Akdeniz’in yönetmenliğinde 22 Nisan Cumartesi günü saat 13.00’te AKM’de sahnelenecek. Müziklerini Deniz Bahadır Özdemir’in üstlendiği oyunun illüstrasyonları ödüllü grafik tasarımcı İbrahim Dinçer’in katkılarıyla yapılırken, iletişim süpervizörlüğünü ise Selma Güngör yapıyor.

Maskotlu oyun

Zaman yönetimi konusunu tema edinen oyun; ders çalışma ve oyun zamanı ayrımı gözeterek hayatın daha planlı, verimli ve eğlenceli olabileceğini anlatıyor. Oyunda; Testican, Güğüm Hanım, Testi Bey, İbrik Dede ve Sürahi Abla maskot karakterleri yer alıyor.

"Kadim toprak karaktere büründü"

Testi Ailesi’nin çıkış sürecini anlatan Fatih Yurdakul, "Karakterleri çocuklarla buluşturmak için yollar ararken aklıma maskotlu oyun yapma fikri geldi. Anadolu’da çömlek yapımının, M.Ö. 7 bin yılına kadar uzandığı biliniyor. 2017 yıl da M.S. olduğuna göre; bu yaşlı, pişmiş kadim toprağın bir karaktere bürünmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Umarım ülkemiz adına güzel işlere vesile olur" dedi.