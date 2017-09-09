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09 Eylül 2017 22:01

TFF 1. Lig

TFF 1.

TFF 1. Lig

09 Eylül 2017 22:01

Lig’in 4. hafta maçında Çaykur Rizespor’u konuk eden Altınordu, rakibine 4-3 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar:


28. dakikada kaleci Berke Özer’in açıldığını gören Samu, aşırtmayla topu ağlarla buluşturdu. 0-1


45. dakikada Mirkan’ın şutunda top kaleci Gökhan’a çarparak kornere çıktı.


48. dakikada Kerim Avcı’nın pasıyla Mirkan gole çok yaklaştı ancak pozisyondan yararlanamadı.


54. dakikada Özgür’ün ortasıyla Kweuke topu ağlara gönderdi. 0-2


62. dakikada rakiplerini bir bir geçen Barış Alıcı topu filelere yolladı. 1-2


69. dakikada savunmanın arkasına gönderilen topu Süleyman Koç kaleye gönderdi. 1-3


77. dakikada Kweuke’nin asistiyle Süleyman Koç topu bir kez daha ağlara gönderdi. 1-4


85. dakikada kullandığı serbest vuruşta topu direkt kaleye gönderen Kerim Avcı, ağları sarstı. 2-4


90+3. dakikada kaleciden dönen topu tamamlayan Mirkan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-4



Stat: Bornova


Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Engin Erdem xx, Özgür Ertem xx


Altınordu: Berke Özer x, Yusuf Acer xx, Yusuf Yalçın Arslan x (Barış Alıcı dk. 56 xx), Kerim Alıcı xx, Recep Yemişçi xx, Oğulcan Ülgün xx, Serkan Göksu xx (Deniz Vural dk. 80 ?), Erdoğan Yeşilyurt x, Alican Özfesli x (Kerim Avcı dk. 46 xx), Murat Uçar xx, Mirkan Aydın xx


Yedekler: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Seydi Kayasoy, fatih Aktay


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Özgür Çek xx (Lincoln dk. 84 ?), Orhan Ovacıklı xx, Ümit Kurt xx, Robin Yalçın xx, Davide Petrucci xx (Mehmet Uslu dk. 74 xx), Recep Niyaz xx, Marwane Saadane xx, Leonard Kweuke xx, Samu xx, Oğulcan Çağlayan xx (Süleyman Koç dk. 65 xx)


Yedekler: Burak Sarı, Cihan Topaloğlu, Emir Han Topçu, Sinan Yazıcı, Berat Delihasan, Kazım Kopuz


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Goller: Barış Alıcı (dk. 62), Kerim Avcı (dk. 85), Mirkan Aydın (dk. 90+3) (Altınordu), Samu (dk. 28), Kweuke (dk. 54), Süleyman Koç (dk. 69 ve 77) (Çaykur Rizespor)


Kırmızı kart: Erdoğan Yeşilyurt (dk. 52) (Altınordu)


Sarı kart: Berke Özer, Oğulcan Ülgün (Altınordu), Marwane Saadane, Süleyman Koç (Çaykur Rizespor)




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