TFF 2. Lig: Bucaspor 3 - Etimesgut Belediyespor: 1

Lig Kırmızı Grup 34. hafta karşılaşmasında evinde Etimesgut Belediyespor’u 3-1 yenen Bucaspor, galibiyete rağmen Mersin İdmanyurdu ve Kocaeli Birlikspor’un ardından ligden düşen son takım oldu.

Tuzlaspor’un evinde Sarıyer’i, Bodrum Belediyesi Bodrumspor’un da Kocaeli Birlikspor’u yenmesiyle sarı-lacivertli takıma galibiyet yetmedi. En son 1989-1990 sezonunda TFF 3. Lig’de mücadele eden İzmir ekibi, 28 yıl aranın ardından 3. Lig’e düşme acısı yaşadı.

Stat: Yeni Buca

Hakemler: Yasin Kol xx, Abdullah Uğur Sarı xx, Mehmet Öcal xx

Bucaspor: Hüseyin Koç xx, Abdullah Balıkuv xx, Emre Özkan xx, Ömer Kanberoğlu xx, Sancar Yıldırım xx, Onur Alkan xx, Saruhan Yazğılı xx, Devrim Bekar xx (Çağlayan Gülügen dk. 63 x), Saruhan Fındıkçı xx (Cuma Menize dk. 72 x), İbrahim Şirin xx (İsa Güler dk. 82 x), İlyas Çakmak xxx

Etimesgut Belediyespor: Hasan Sürmeli xx, Sabri Turgut xx, Halil İbrahim Can xx, Emre Kalkan xx (Eser Yayla dk. 61 x), Mikail Koçak xx, Batuhan Tur xx, Caner Yılmaz xx (Yaşar Çetin dk. 46 x), Ömer Esenkaya xx, Mehmet Atik xx, Gökhan Lale xx, Emrah Bozkurt xx (Kaan Ergün dk. 71 x)

Goller: İlyas Çakmak (dk. 2, 7 pen. ve 39 pen.) (Bucaspor), Yaşar Çetin (dk. 87) (Etimesgut Belediyespor)

Sarı kartlar: Ömer Kanberoğlu, Uğurcan Yazğılı (Bucaspor), Emrah Bozkurt (Etimesgut Belediyespor)