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05 Mayıs 2018 21:40

TFF 2. Lig: Menemen Belediyespor 2 - Eyüpspor :0

2.

TFF 2. Lig: Menemen Belediyespor 2 - Eyüpspor :0

05 Mayıs 2018 21:40

Lig Kırmızı Grup 34. haftasında Menemen Belediyespor, evinde Eyüpspor’u 2-0 mağlup etti. Ligi 74 puanla ikinci sırada tamamlayan Menemen Belediyespor, Play-Off çeyrek finalinde 5. basamağı elde eden Keçiörengücü’yle eşleşti.



Stat: Menemen


Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Vural Gül xx, Cemal Alpay xx


Menemen Belediyespor: Bayram xx, Semih xx, Alberk xxx, Cihan xx, Veli xx, Ardahan xxx, Taşkın xxx (Samet Günhan dk. 75 xx), Murat xxx, Mustafa xxx, Samed Ali Kaya xx, Kerem xx (Ozan dk. 44 xxx)


Teknik Direktör: Suat Kaya


Eyüpspor: Mahmut x, Gencay xx (Baturay dk. 69 xx), Doğukan xx, Atakan xxx, Berkan Burak x (Kadirhan dk. 85 ?), Erhan xx, Vahit x, İsmail x (Tekin dk. 68 xx), Murat xx, Christoperher Jakob x, Naci x


Teknik Direktör: Ekrem Al


Goller: Alberk (dk. 45+5), Ozan (dk. 70) (Menemen Bld.)


Sarı kartlar: Mahmut (Eyüpspor), Samed Ali (Menemen Belediyespor)




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