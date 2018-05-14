Lig Play-off çeyrek final rövanş karşılaşmasında sahasında Keçiörengücü’nü konuk eden Menemen Belediyespor ilk maçta 1-0 mağlup olduğu rakibini 2-1 yenmesine rağmen adını yarı finale yazdıramadı. Keçiörengücü, yarı finalde Afjet Afyonspor ile karşı karşıya gelecek.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Emin Yıldırım xx, Kağan Bingöl xx

Menemen Belediyespor: Bayram Olgun xx, Cihan Can xx, Veli Çetin xx, Ardahan Gündoğdu xx (Samet Günhan dk. 46 x), Alberk Koç xx, Taşkın Çalış xx, Mustafa Şen xx, Murat Erdemir xx, Semih Ceylan xx, (Mert Kula dk. 77 x), Samed Ali Kaya xx, Ozan Papaker xx (Kerem Bulut dk. 60 x)

Yedekler: Amir Güren, Yasin Güreler, Aytaç Deniz, Yıldıray Koçal

Teknik Direktör: Suat Kaya

Keçiörengücü: Yakup Bugün xx, Burak Aydın xx, Şahin Şafakoğlu xx, Hüseyin Güngör xx, Tarık Mayhoş xx, Okan Baydemir xx (Batuhan Süer dk. 84 ?), Rıdvan Koçak xx, Umut Pusat xx (Erdi Dikmen dk. 80 ?), Efecan Çölbekler xx, Abdurrahman Kuyucu xx, Okan Eken xx

Yedekler: Yaşar Memişoğullarından, Ahmet Güven, Kubilay Yavuz, Uğur Albayrak, Sinan Morgil

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Goller: Samed Ali Kaya (dk. 7), Taşkın Çalış (dk. 85 pen.) (Menemen Belediyespor), Okan Baydemir (dk. 20) (Keçiörengücü)

Kırmızı kart: Okan Eken (dk. 90) (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Ardahan Gündoğdu, Cihan Can (Menemen Belediyespor), Abdurrahman Kuyucu (Keçiörengücü)