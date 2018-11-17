TFF 3. Lig 2. Grup: Karşıyaka 0-0 Çatalcaspor

TFF 3.
Lig 2. Grup'un 13. haftasında Karşıyaka, sahasında karşılaştığı Çatalcaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Burak Celep, Harun Pekyürek
Karşıyaka: Erdoğan, Mustafa, Metin, Onur (Görkem dk. 75), Mustafa Aşan, Arif, Harun (Mahir dk. 90 ?), Battal (Bartu dk. 83 ?), Özgür, Fatih, Hakan Kuş
Çatalcaspor: Okan, Uğur, Ufuk (Anıl dk. 90 ?), Fuat, Barış, Arif, Oğuz, Faruk (Ali dk 73), Emre (Deniz dk 63), Barış Dillioğlu, Kudret
Sarı kartlar: Metin, Arif (Karşıyaka), Ufuk (Çatalcaspor)