TFF 3. Lig: Karşıyaka: 0 - Altındağ Belediyespor: 1

Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, 7. hafta maçında konuk ettiği Altındağ Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.

Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Ali Can Soydal, Abdullah Melih Karaduman, Kerem İlitangil

Karşıyaka: Erdoğan Açar, Cenk Özbey, Harun Atalay, Metin Peker (Mahir Aydın dk. 83 ?), Onur Kıntaş, Muhammet Fatih Öztekin, Görkem Kınay (Battal Demirbilek dk. 46), Arif Cılak (Hakan Kuş dk. 67), Anıl Çıracı, Doğukan İnci, Bartu Umut

Altındağ Belediyespor: Mustafa Gürbüz, Oktay Kancı, Berkay Çakır, Melih Şencan, Barış Bozal, Emrah Sürücü (Furkan Dal dk. 90 ?), Bülent Kalecikli (Eycan Kaya dk. 87 ?), İsmail Sevindi, Tugay Yıldırım (Barış Bozdilki dk. 63), Burhanettin Çakırefe, Hüseyin Korkmaz

Gol: Berkay Çakır (dk. 39) (Altındağ Belediyespor)

Sarı kartlar: Emrah Sürücü, Barış Bozal (Altındağ Belediyespor), Cenk Özbey (Karşıyaka)