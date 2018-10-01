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TFF 3. Lig: Karşıyaka: 1 - Esenler Erokspor: 3

TFF 3.

Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, ligin 5. haftasında konuk ettiği Esenler Erokspor'a 3-1 mağlup oldu.



Stat: İzmir Atatürk


Hakemler: Deniz Kükrek, Necmi Demir, Ömer Yüzer


Karşıyaka: Erdoğan Açar, Cenk Özbey, Metin Peker, Onur Kıntaş (Muhammet Fatih Öztekin dk. 89 ?), Görkem Kınay (Mahir Aydın dk. 80), Mustafa Aşan, Arif Cılak, Anıl Çıracı, Doğukan İnci, Hakan Kuş, Battal Demirbilek (Bartu Umut dk. 60)


Yedekler: Efe Öcal, Harun Atalay, Özgür Güler, İlyas Kahraman


Teknik Direktör: Aytekin Sümbül


Esenler Erokspor: Mehmet Doğan, Yusuf Orhan, Erhan Karayer, Şeyhmus Aksu, Engin Nebioğlu, Efe Can Çölbekler, Berat Satılmış, Serhat Yazgan (Şahin Fıstıkcı dk. 66), Melih Kabasakal, Ahmet Güven (Hayrullah Çelik dk. 90+1 ?), Halil Çelik


Yedekler: Yaren Sözer, Sinan Morgil, Emre Keskin, Cihan Yıldız, Eray Pazar


Teknik Direktör: Zafer Turan


Goller: Hakan Kuş (dk. 1) (Karşıyaka), Serhat Yazgan (dk. 42), Halil Çelik (dk. 82 ve 90+4) (Esenler Erokspor)


Kırmızı kart: Mustafa Aşan (dk. 83) (Karşıyaka)


Sarı kartlar: Şeyhmus Aksu, Şahin Fıstıkçı, Mehmet Doğan (Esenler Erokspor), Arif Cılak, Hakan Kuş, Onur Kıntaş, Cenk Özbey (Karşıyaka)

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