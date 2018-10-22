İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 3. Lig: Karşıyaka: 1 - Osmaniyespor: 0

TFF 3.

Lig 2. Grup 9. hafta karşılaşmasında Karşıyaka, sahasında Osmaniyespor'u 1-0 mağlup etti.



Stat: Atatürk


Hakemler Ufuk Tonbul,Yiğit Çam, Zafer Gayretli


Karşıyaka: Erdoğan, Cenk, Metin, Özgür, Anıl, Arif, Fatih Battal (Görkem dk. 76), Doğukan (Harun dk. 59), Onur (Namık dk. 89 ?), Hakan


Osmaniyespor: Batuhan, Engin (Sergen dk. 43), Ferhat, Ergun, Enes, İlyas, Serkan, İsmail, Emrah (Buğrahan dk. 90 ?), Samet (Eser dk. 68), Salim


Goller: Harun (dk. 62) (Karşıyaka)


Sarı kartlar: Arif, Doğukan, Görkem (Karşıyaka), Batuhan, İlyas, İsmail (Osmaniyespor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.