TFF 3. Lig: Karşıyaka: 1 - Osmaniyespor: 0

TFF 3.
Lig 2. Grup 9. hafta karşılaşmasında Karşıyaka, sahasında Osmaniyespor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler Ufuk Tonbul,Yiğit Çam, Zafer Gayretli
Karşıyaka: Erdoğan, Cenk, Metin, Özgür, Anıl, Arif, Fatih Battal (Görkem dk. 76), Doğukan (Harun dk. 59), Onur (Namık dk. 89 ?), Hakan
Osmaniyespor: Batuhan, Engin (Sergen dk. 43), Ferhat, Ergun, Enes, İlyas, Serkan, İsmail, Emrah (Buğrahan dk. 90 ?), Samet (Eser dk. 68), Salim
Goller: Harun (dk. 62) (Karşıyaka)
Sarı kartlar: Arif, Doğukan, Görkem (Karşıyaka), Batuhan, İlyas, İsmail (Osmaniyespor)