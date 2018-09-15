Tıbbi mikrobiyolojide hedef; Dünya Sağlık Örgütü Referans Merkezi

Türkiye'de sağlık alanında pek çok ilke imza atan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Dünya Sağlık Örgütü Referans Merkezi olma yolunda ilerlerken, akreditasyon sürecinin tamamlanması ile klinik araştırmalar ve faz çalışmaları ile ilgili mikrobiyolojik tüm testler gerçekleştirebilecek

Türkiye'nin en önemli sağlık merkezlerinden birisi olan ve başarılarına her geçen gün yenisini ekleyen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi bu başarısını Türkiye'de ve dünyada pek çok ilke imza atan anabilim dalları ile yakalıyor de günümüzde çalışmalarını modern alt yapısı ile sürdürüyor.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak,Tıp Fakültesinin ilk kurulan anabilim dalları arasında yer alan Tıbbi Mikrobiyoloji'yi ziyaret ederek akademisyenlerle bir araya geldi. Yürütülen projeler konusunda bilgi alan Rektör Prof. Dr. Budak, başarıları ve öncü olma özelliğinden dolayı Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı akademisyenleri ve çalışanlarını kutladı. Ziyaret sırasında konuşan Prof. Dr. Budak, Ege Üniversitesi'nin başarısının özveriyle emek veren çalışanların eseri olduğunu ifade ederek, "Tıp Fakültemiz başarıları ile ulusal ve uluslararası alanda üniversitemizin ve ülkemizin göğsünü kabartıyor. Burada çok güçlü bir akademik kadro var. Ve bu kadromuz özveriyle çalışarak büyük başarılara ve ilklere imza atıyorlar. Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalımızda da bu başarının bir örneğini görmekten mutluluk duyuyorum. Kuruluşundan bugüne anabilim dalımızın gelişimine hizmet eden tüm hocalarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

EÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Rüçhan Sertöz de anabilim dalının çalışmaları konusunda bilgi verdi.

Mikrobiyolojik tüm testler gerçekleştirebilecek

Anabilim dalı bünyesinde Türkiye'de ilk moleküler mikrobiyoloji doktora programının açıldığını ifade eden Prof.Dr. Sertöz, "Anabilim dalımız çatısı altında Viroloji ve Mikoloji bilim dallarını faaliyete geçirdik ve yandal asistanı konusunda gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını heyecanla bekliyoruz. Fakültemizde rutin hizmet veren laboratuvarlar içerisinde ISO15189 belgesini almak üzere Türk Akreditasyon Kurumuna (TÜRKAK) başvuru sürecini başlatan ilk anabilim dalıyız. Bu belgeyi almamız ile birlikte fakültemizdeki ve üniversitemizdeki ilk Mükemmeliyet Merkezi ve Dünya Sağlık Örgütü Referans Merkezi olmak hedefimiz. Akreditasyon sürecinin tamamlanması ile fakültemizde klinik araştırmalar ve faz çalışmaları ile ilgili mikrobiyolojik tüm testler bünyemizde gerçekleştirebilecek" diye konuştu.

Anabilim dalının Türkiye'deki başarılarının yanında uluslararası işbirliklerini de hayata geçirdiğini belirten Prof. Dr. Sertöz ‘‘Uzmanlık öğrencilerimizi Avrupa Mikrobiyoloji Derneği ile işbirliği ile İsveç-Karolinska Üniversitesine gönderiyoruz. İlk uzmanlık öğrencilerimizi gönderdiğimiz bu protokolün önemli çıktılarını şimdiden almaya başladık'' dedi.

Nitelikli akademik kadro

Türkiye'de uzmanlık eğitimi akredite İlk Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı olan kürsüde 12 profesör, 8 uzmanlık öğrencisi, 27 sağlık teknikeri, 1 eğitim sekreteri, 1 kalite sekreteri, 2 veri kayıt elemanı ve 4 temizlik personeli görev yapıyor.

Tıbbi Mikrobiyolojide başarılara imza atan öğretim üyesi kadrosunda Prof. Dr. Süleyha Hilmioğlu Polat ( Anabilim Dalı Başkanı), Prof. Dr. Alper Tünger, Prof. Dr. Ayşın Zeytinoğlu, Prof. Dr. Candan Çiçek, Prof. Dr. Cengiz Çavuşoğlu, Prof. Dr. Dilek Yeşim Metin, Prof. Dr. Feriha Çilli, Prof. Dr. İmre Altuğlu, Prof. Dr. Memnune Selda Erensoy, Prof.Dr. Ramazan İnci, Prof. Dr. Rüçhan Sertöz, Prof. Dr. Şöhret Aydemir yer aldı.