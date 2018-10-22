Tıbbi sekreter meme kanserini azmiyle yendi

Banyo sırasında eline gelen kitleden şüphelenen Yalvaç, hemen çalıştığı Özel İzmir Can Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Serkan Tüğen'e muayene oldu. 33 yaşında ve ailesinde meme kanseri öyküsü bulunmayan Yalvaç, ‘Ben de meme kanseri görüleceğini zannetmiyorum' diye düşünürken, yapılan tetkikler neticesinde meme kanserine yakalandığını öğrendi. İkinci evre meme kanseri tanısı alan Yalvaç o günlerini, "İlk teşhis konulduğu zaman bir gün boyunca durmadan ağladım. Daha çok küçüktüm, bu hastalık beni neden buldu diyordum. Kızıma, eşime ve aileme nasıl söyleyeceğim diye durmadan düşünüyordum. Bütün gün boyunca ne söyleyeceğimi düşündüm ve onlara sadece ufak bir ameliyat olduğunu, küçük bir kitlenin alınacağını söyledim. Meme kanseri olduğumu ailem ameliyat olduktan sonra öğrendi" şeklinde anlattı.

Dr. Tüğen ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı ameliyatla memesindeki kitle alınan Yalvaç, güçlü duruşunu bozmadan mücadelesine devam etti. Moralini bozmayan Yalvaç, kendisine sürekli, ‘Moralini bozma, kanser seni yenemez' diyerek telkinlerde bulundu. Doktorunun benzer tavsiyelerde bulunduğunu anlatan Yalvaç, "O süreçten sonra meme kanseri olduğumu asla kabul etmedim. Hala kabul etmiyorum.Pes etmedim, kemoterapi almadan sadece iki gün önce işten ayrıldım. Doktorum sayesinde çok başarılı bir ameliyat geçirdim" dedi.

Ameliyat sonrası kemoterapi sürecinin zorluklarını anlatan Yalvaç, ailesinin ve arkadaşlarının desteğiyle tedavi sürecini daha kolay atlattığını belirtti. Yalvaç, "Etrafımdan duyduğum kadarıyla meme kanserinin çok zorlu bir süreç olduğu söyleniyordu. Kemoterapi alındığı sürece birçok sorunlar yaşandığı söylendi. Kemoterapi alırken ayakta duramama,dönmesi, bulantı ve ağrı gibi sorunlar yaşamadım. İzmir Can Hastanesi'ndeki arkadaşlarım her zaman yanımda oldular, bana hep moral verdiler. Kemoterapim hala devam ediyor, 7 hafta gibi kısa bir sürem kaldı. Vücudumda herhangi bir kanser hücresi kalmadı; ancak bu süreç çok zor bir süreçti. Ailemin ve arkadaşlarımın desteğiyle kısa bir süre içerisinde o zorlu süreçten kurtulmama az kaldı" dedi ve meme kanserinde erken tanının tedaviye olan önemini vurgulayarak tüm kadınlara, " Doktora gitmeme meme kanserinde erken tanıyı geciktirir. Siz de geç kalmayın" şeklinde seslendi.