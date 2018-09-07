İzmir Enternasyonal Fuarı’nın (İEF) açılışı öncesinde, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve fuarın partner ülkesi Sırbistan’ın Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanı Mladen Sarcevic’in de katılımıyla toplantı yapıldı. Fuarın bu yılki temasının teknoloji olduğunu belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Türkiye olarak bu yarışın içindeyiz ve yenilikçi projeler ile politikalar geliştiriyoruz” dedi.

Ticaret Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı’nın bu akşamki açılışı öncesinde, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fuarın partner ülkesi Sırbistan’ın Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanı Mladen Sarcevic, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve 27 ülkeden, 18 bakanlık düzeyinde bürokratın katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bugün 27 farklı ülkeden katılan İzmir Enternasyonal Fuarı’nı 21 ülkenin diplomatik temsilcileri beraber açıyoruz. Biz İzmir Enternasyonal Fuarı mirasına çok önem veriyoruz. Bu fuar 87 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve cumhuriyetimizin kurucuları tarafından kuruldu ve onların dünyaya bakışını ve vizyonunu yansıtmaktadır. Bu mirası gelecek kuşaklara taşımak için komşu ülkeler, uluslararası işbirliği yapılan ülkeler, dostlarımız ve iş ortakları ile gayret gösteriyoruz. Sırbistan’ın ortak ülke olarak fuara katılması iki ülke arasındaki bağ derinliğini de göstermektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu ilişkiye özellikle önem arz ediyor ve Sırbistan-Bosna arasındaki otoyol yapımında bizleri de görevlendirmiş bulunmakta” diye konuştu.

"Türkiye olarak bu yarışın içindeyiz”

Fuarın bu yılki temasının teknoloji olduğunu vurgulayan Bakan Pekcan, 21. yüzyılın teknolojilerinin küresel ekonomileri yeniden yapılandırdığını ifade etti. Bu teknolojilerin küresel ekonomide ana oyun kurucuları durumuna geldiğini kaydeden Bakan Pekcan şöyle konuştu:

"Türkiye olarak bu yarışın içindeyiz ve yenilikçi projeler ile politikalar geliştiriyoruz. Fuar kapsamında İzmir’de 3. kez İzmir İş Günleri toplantıları gerçekleştirdik. Ege Bölgesi iş adamları ve fuar katılımcıları arasında uzun vadeli iş birliği olmasını temenni ediyoruz. Fuarın açılış öncesinde katılımcı ülkeler ülkelerinin yatırım olanaklarını ve ticaretlerini tanıtma fırsatı buldular.”

İzmir’in tarihsel olarak Anadolu’nun buluşma noktası olduğunu, İzmir Enternasyonal Fuarı’nın da Türkiye’nin buluşma noktası haline geldiğini dile getiren Bakan Pekcan, fuar ile ilgili anılarını şu sözlerle anlattı:

"Benim çocukluğumda babam her sene bizi İzmir Enternasyonal Fuarı’na getirirdi. Tüm stantları dolaşır konserlere giderdik. Zeki Müren’in konserlerine katılırdık, lunaparka giderdik. Fuarın benim için çok anlamı var. İzmir’de 87 yıldır devam eden fuar boyunca Anadolu insanın bereketi, kültürü dünya katılımcıları ile buluşmuş. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren olduğu gibi bu yıl da bu buluşma devam edecektir. Geçen yıl İzmir Enternasyonal Fuarı’na 1,2 milyon ziyaretçi katılmıştır. Bu sene bu sayının artacağına inanıyoruz.”

“Türkiye’nin ekonomik olarak ilerlediğini hepimiz görüyoruz”

Sırbistan Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanı Mladen Sarcevic de İzmir’de ilk defa bulunduğunu ve şehrin çok güzel, insanlarının da çok sıcak kanlı olduğunu kaydetti. Bakan Sarcevic, "Burada olmaktan çok mutluyum. Sırbistan ve Türkiye Cumhuriyeti arasında ortak bağların ne kadar var olduğuna tanıklık ettim. Sırbistan için aile bağları ve misafirperverlik ne kadar önemli ise aynı şekilde burada da bununla karşılaştım. Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik olarak ilerlediğini hepimiz görüyoruz. Türkiye ve Sırbistan arasında çok güzel işbirliği ilişkileri var. Serbest Ticaret Anlaşması ile devam eden ilişkilerimiz olumlu bir şekilde devam ediyor. Eski Yugoslavya ve Türkiye arasında da iyi ilişki vardı ama bugün ilerleme kaydetmemizin nedeni Serbest Ticaret Anlaşması ve diğer anlaşmalar" dedi.

“Türkiye çok güçlü bir ülke”

2017’de Sırbistan ve Türkiye arasındaki işbirliği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sırbistan ziyaretinin, iki ülke arasındaki ilişkileri derinleştirdiğini söyleyen Bakan Sarcevic, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye’den gelen şirketler bizim ülkemizde istihdam alanı açarak gelişmelerin kaydedilmesine neden oldu. İnsanlarımız Türk iş adamları ile tanıştı. Hem otomotiv, hem tekstil sanayi hem de alt yapı bakımından olumlu gelişme kaydedildi. Sırbistan ve Bosna arasında otoban ve karayolu da bizi memnun etmektedir. Bilim ve sanayi bakımında da olumlu gelişmelerin var olmasını bekliyoruz. Burada iki üniversiteyi ziyaret ettim ve eğitim alanında da güzel umutlar yeşerdi. Ülkemizde yıllardan beri Türkoloji bölümü mevcut. Kültürel olarak da etkileşim devam etmektedir. Vize muafiyeti ile Türkiye’den Sırbistan’a gelen misafir ve konuk sayısı ikinci sırada. Türkiye Cumhuriyeti’ni çok güçlü bir ülke olarak görüyoruz ve ekonomik olarak da ortak bağlarımızın çok olacağını biliyoruz.”

"Ülkemizin ekonomik gücü, insan kaynağı gücü bütün zorlukları aşacak güç ve kudrettedir”

Fuarın ev sahibi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da şu ifadelere yer verdi:

"İzmir Enternasyonal Fuarı, dünyanın sayılı fuarlarından ve ülkemizin de ilk fuarı. İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde İzmir’i bir fuarlar ve kongreler kenti yapmak üzere yoğun çalışma içerisindeyiz. 2008 yılı sonunda kapılarını açtığımız fuar İzmir ülkemizin en nitelikli fuar alanıdır. Fuar İzmir’de 30’un üzerinde ihtisas fuarı gerçekleştirmekteyiz ama İzmir Enternasyonal Fuarı’nın hepimizin Türkiye Cumhuriyeti nezdinde ve dünya nezdinde ayrı bir yeri ve önemi var. 1936 yılında efsane belediye başkanı Behçet Uz’un bir yangın yerini fuara çevirmesinden itibaren bu çabamızı sürdürüyoruz. İzmir Enternasyonal Fuarı sadece bir ticaret, teknoloji, sanayi fuarı değil, aynı zamanda barışın da kardeşliğin de yaşadığı, geliştiği bir fuardır. 2. Dünya Savaşı yıllarından cephede birbirleriyle savaşan devletler, İzmir Enternasyonal Fuarı’nda yan yana pavyonlarda sanayilerini, ticaretlerini ve ülkelerinin tanıtımını gerçekleştirmişlerdir. Ülkemizin ekonomik gücü, insan kaynağı gücü bütün zorlukları aşacak güç ve kudrettedir. Şu anda yaşadığımız günler en kısa zamanda bertaraf olacak ve Türkiye Cumhuriyeti milletiyle beraber gelişmeye, büyümeye ve dünyanın sayılı ülkelerinden biri olmaya artarak devam edecektir. Fuarımızda umuyorum hem hoşça vakit geçirirsiniz hem de ülkeleriniz ve ticaretiniz konusunda karlı bir etkinlik olur.”

İzmir Enternasyonal Fuarı, bu akşam kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.