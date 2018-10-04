Ticari araç park halindeki kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki bir kamyona çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Anadolu Caddesi Soğukkuyu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karşıyaka'dan Bayraklı yönüne giden Muzaffer Özbay (38) yönetimindeki 35 MLN 28 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde olan 35 NLM 71 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, refüje çarparak durabildi.

Kazayı gören sürücüler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde araçta yolcu olarak bulunan Hayrettin Özbay'ın (46) hayatını kaybettiğini belirlerken, AKS 110 ekipleri ise hafif ticari araçta sıkışan Muzaffer Özbay'ı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırdı. Hayrettin Özbay'ın cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Öte yandan iddiaya göre park halindeki kamyona aynı yerde hatalı park yaptığı için defalarca polis tarafından ceza kesildiği, buna rağmen kamyonun aynı yere park edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.