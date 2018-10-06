TİM Kadınlar Konseyi'nin çoğunluğu Egeli kadın ihracatçılardan oluştu

İhracattaki her üç topuk sesinden biri Egeli kadınlara ait.

Türkiye genelindeki ihracatçı birliklerinin yönetim ve denetim kurullarında görev yapan kadınlardan oluşan 55 kişilik “TİM Kadın Konseyi”nde Ege İhracatçı Birliklerini temsilen 18 kadın ihracatçı yer aldı.

Türkiye'de ihracatçı birliklerinde ilk kadın başkanın 2002-06 yılları arasında Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Deniz Ataç olduğunu hatırlatan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, TİM bünyesinde ilk kez oluşturulan “TİM Kadın Konseyi”nde her üç kadın ihracatçıdan birinin Ege İhracatçı Birlikleri temsilcisi olmasından gurur duyduklarını, “TİM Kadınlar Konseyi”ni hayata geçiren TİM Başkanı İsmail Gülle'ye de Egeli ihracatçılar olarak teşekkür ettiklerini kaydetti.

"Eşi çalışan kadınlardan sağlık primi kesilmesin"

Türkiye'de kadının iş hayatına daha fazla katkı koyması gerektiğine inandıklarını ve bunu her fırsatta dile getirdiklerini hatırlatan Eskinazi, “Kadın istihdamının artması için devlet teşvik edici olmalı. Çalışmayan kadınlarımız eşi üzerinden sağlık hizmetini alıyor. İş hayatına yeni girecek kadınlarımızın eşlerinin sosyal güvencesi varsa onlardan sağlık primi kesilmemesini sadece emeklilik primi kesilmesini öneriyoruz. Bu sayede kadınlarımızın istihdamı daha teşvik edici hale gelmiş olur” diye konuştu.

"Kadın ihracatçılarımız mentörlük yapsın"

İhracat camiasına daha fazla kadının katılması için, İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurullarında yer alan kadın ihracatçılardan mentörlük yapmalarını isteyen Eskinazi, ihracatta rol modeli olan başarılı kadın ihracatçıların bilgi ve tecrübelerini paylaşmaları sonrasında ihracatta kadın sayısının artacağını, bu sayede Türkiye'nin 2023 hedeflerine toplumu oluşturan kadın ve erkeklerin güçbirliği ile daha kolay ulaşabileceğini sözlerine ekledi.