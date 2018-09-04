Tıp tarihi ve Nutuk’un orijinal baskısı bu kütüphanede

En eskisi 1900 yılına ait olan ve çoğunluğu tıp kitaplarının yer aldığı kütüphanede, Nutuk’un 1927 yılına ait iki adet orijinal baskısı da yer alıyor.

Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çağatay Üstün’ün kişisel gayretleriyle oluşturulan Fatma-Ömer Ekimci Kütüphanesi, mesleki kitapların yanı sıra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi tarihine ait yayınlarda bulunuyor. Yine kütüphanede; tıp, hukuk, genel kültür, şehirler tarihi, periyodik mecmua, etik, felsefe, ahlâk hakkında tarihsel ve güncel değeri olan 3 bin 658 kitap yer alıyor. En eskisi 1900 yılına ait bir tıp kitabına sahip olan kütüphanede, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk isimli eserinin 1927 yılına ait iki tane orijinal baskısı da raflardaki yerinde ziyaretçileri bekliyor.

"Gelecek nesillere ulaştırma anlamında önemli bir geleneğe sahip"

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalını ziyaret eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da, kütüphanenin kuruluşu konusunda bilgi aldı.

Ege Üniversitesinin kurum kimliğine ve kurumsal belleğe büyük önem verdiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Budak, "Üniversitemiz tarihe sahip çıkma ve bu yapıları gelecek nesillere ulaştırma anlamında önemli bir geleneğe sahip. Çeşitli alanlarda ihtisaslaşmış müzelerimiz bulunuyor. Müzecilik veya koleksiyonerlik belleğin aktarımı konusunda çok büyük önem arz ediyor. Prof. Dr. Çağatay Üstün’ün gayretleri ile oluşturulan Fatma-Ömer Ekimci Kütüphanesi’nde önemli bir koleksiyonu görmekten büyük mutluluk duydum. Yaşadığımız çağ ve teknolojinin hızı, değişimi de beraberinde getiriyor. Tüm bunlar hızla olurken insana ait olanı geleceğe aktarma gayretinde bulunan böyle duyarlı kişileri kutlamalıyız. Ben de gayretlerinden dolayı değerli hocamızı ve ekibini kutluyorum" dedi.

Kütüphanenin kuruluşu konusunda bilgi veren Prof. Dr. Üstün ise "Anabilim dalımızda mevcut bulunan ve kimisinin yaklaşık 80 ila 90 yıllık geçmişi olan kitapların korunması ve bunların yeni bir ortamda değerlendirilmesi gerekiyordu; ancak ne yazık ki bu konuda duyarlı yardımlar alabilme imkanımız bulunmuyor. Böyle bir ortamda Fatma Ekimci Hanımefendi’nin yardım sağlama teklifi bizi çok mutlu etti. Yaklaşık iki yıl içinde eskimiş, dağınık halde olan ve fiziki şartları kötüden de öte olan kütüphanemizi O’nun yardımları sayesinde ayağa kaldırmayı başarabildik. Bu, ana bilim dalımızın yaklaşık 30 yıllık rüyasıydı. Bu anlamlı yardım için kütüphanemize kendisinin ismini vermeyi istememize rağmen, rahmetli olan eşinin ismiyle beraber anılmasını talep etmesi ve ismin ’Fatma-Ömer Ekimci Kütüphanesi’ olarak değerlendirilmesini rica etmesi ayrı bir vefa örneği. Şu an için yeni kitapları da kütüphanemize kazandırmak için yapılan bu destekle çalışmamızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Kütüphane yeni bağışları bekliyor

Kütüphanenin tam kapasitesiyle çalışmaya başladığında tıp öğrencileri ve tıp akademisyenleri başta olmak üzere, birçok kişiye verimli bir kaynak merkezi olarak hizmet vereceğini ifade eden Prof. Dr. Üstün şöyle konuştu:

"Yine aynı yardımlarla bünyemizde Fatma-Ömer Ekimci Okuma Odasının düzenlemesini de gerçekleştirdik. Ziyaretçiler istedikleri kitapları bu odada rahat bir ortamda inceleyebilecek ve yararlanma fırsatı bulacaklar. Kitabın pahalı olduğu, değerinin anlaşılamadığı bir dönemde böyle bir eseri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine ve İzmir’e kazandırmaktan çok mutluyuz. Kütüphanemize yeni kitap bağışında bulunmak isteyenlerin 0232 390 16 54 numaralı telefon ile irtibat kurarak hangi alana ait kitapları bağışlamaları gerektiği hususunu öğrenmelerini rica ediyoruz. Bu kütüphane mesleki ve kurumsal bir bellek görevi görmektedir. Bu belleği tazelemeyenler, unutanlar geleceğe olan yolculuklarını sürdüremezler. Kitaplar yazarlarının beyinlerinden bu yaşama gelmiş bedenler gibidir. Kitaba saygı, yaşama ve tüm canlılara saygıdır."