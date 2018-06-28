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28 Haziran 2018 18:48

Tır kaza yaptı, şişeler yollara saçıldı

İzmir’in Torbalı ilçesinde yaşanan maddi hasarlı kaza sebebiyle tırın dorsesinde bulunan şişeler yollara savruldu.

Tır kaza yaptı, şişeler yollara saçıldı

28 Haziran 2018 18:48


Olay, öğlen saatlerinde İzmir-Aydın otoyolu Torbalı çıkışı yakınlarında meydana geldi. Dorsesinde alkollü içecek yüklü tır, bir kamyonet ve otomobille çarpıştı. Kazanın ardından tırın dorsesinde bulunan şişeler kırılarak otoyola savruldu. Cam kırıkları sebebiyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, Karayolları Genel Müdürlüğünden görevlendirilen bir ekip, yola saçılan şişeleri temizledi. Yolun açılmasının ardından trafik normal akışına dönerken, kazada ölü ve yaralanın olmaması teselli oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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