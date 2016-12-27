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27 Aralık 2016 22:44

Tire 1922’de Mesut Toros dönemi

Tire 1922’de Mesut Toros dönemi

27 Aralık 2016 22:44

Spor Toto 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Tire 1922, Teknik Direktör Mesut Toros ile anlaştı.
Belediye ve Kulüp Onursal Başkanı Tayfur Çiçek, tecrübeli hoca Mesut Toros ile 1 buçuk yıllık anlaşma sağlandığını söyledi. İmzayı atan Toros, takımla birlikte ilk idmana çıkarak, ikinci yarı hazırlıklarının startını verdi.
Mesut Toros ile bir dönem BAL Ligi’ndeyken de çalıştıklarını hatırlatan Belediye ve Kulüp Onursal Başkanı Tayfur Çiçek, “Hocamız uzun süredir takımı izliyordu. Kenti ve takımı yakından tanıyan tecrübeli biri olduğu için çok şanslıyız. Yardımcı hocalarımız değişmedi. Serkan Söğüt ve Ahmet Çeltikçi görevlerine devam edecekler. Ara transfer döneminde takviye yapalım mı diye kendisine sorduk. Takımın iyi olduğunu ve transfere gerek olmadığını söyledi. Yine de gerek görürsek takımı birkaç isimle takviye edebiliriz. İkinci yarı hazırlıklarına başladık. İlerleyen günlerde kamp programı olabilir. Hedefimiz, lig sonunda Play-off grubunda yer alabilmek” diye konuştu.



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