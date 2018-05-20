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20 Mayıs 2018 15:44

Tire MHP’den 2 bin kişiye iftar

İzmir’in Tire ilçesinde MHP İlçe Teşkilatı, 2 bin kişilik iftar yemeği düzenledi.

Tire MHP’den 2 bin kişiye iftar

20 Mayıs 2018 15:44


MHP İlçe Teşkilatı, Tire Öğretmenevi’nde 2 bin kişilik iftar yemeği verdi. İftar yemeğine MHP İzmir İl Başkanı Nejat Karataş, milletvekili adayları Tamer Osmanağaoğlu, Selahattin Şahin, Barış Atilla, Recep Akan, Fatih Arslan, Ceyhun Kınlı, Mustafa Çintaş, MHP Tire İlçe Başkanı Bilal Kıvrak, Teşkilat Başkanı Burak Şenol, Tire Ülkü Ocakları Başkanı Ertüzün Tamer, AK Parti Tire İlçe Başkanı Mert Falakalı, AK Parti Tire Kadın Kolları Başkanı Meral Ünalan, Gençlik Kolları Başkanı Turgut Gündem, yönetim kurulu üyeleri, mahalle muhtarları ve partililer katıldı. MHP Tire İlçe Başkanı Bilal Kıvrak yaptığı konuşmada, “Mübarek Ramazan ayı hayırlara vesile olsun. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim” dedi.


MHP İzmir İl Başkanı Nejat Karataş, “Türk milletinin çimentosu olan Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünden yana olan Milliyetçi Hareket Partisi’nin parlamentoda güçlü bir şekilde temsil edilmesi için olanca gücümüzle gayret sarf edeceğiz. Biz Türk milletine inanıyoruz, güveniyoruz. Türk milleti Türkiye’nin geleceğine mutlak bir şekilde el koyacaktır. Cumhur İttifakı’nı yüksek oranla seçecektir. Milliyetçi Hareket Partisi’ne güvenini ortaya koyacaktır” diye konuştu.



"Seçimi açık farkla alacağız"


MHP İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayı Selahattin Şahin ise, “Tire İlçe Başkanlığımıza çok teşekkür ederim insanları bir araya getirmek için iftar programı düzenlediklerinden dolayı. Tireli hemşehrilerime hayırlı iftarlar diliyorum. Bizim milletvekili aday listemiz erken açıklandı. Teşkilatımız ve ülkemiz için hayırlı olsun. Teşkilat olarak sahadayız, çalışmalara başladık. Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ile ilk turda seçimi açık farkla alacağız. MHP daha çok milletvekili sayısı ile Mecliste yer alacak” dedi.


Tire Halk Eğitim Merkezi Mehter Takımı iftar öncesi sahne alarak partililere bir konser verdi. Konser vatandaşlar ve partililer tarafından coşku ile izlendi.




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