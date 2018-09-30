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Tire sağanak yağışa teslim oldu

İzmir’in Tire ilçesinde sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

İzmir'in Tire ilçesinde sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.


Tire'de sabaha karşı aralıklı olarak başlayan yağışlar öğleden sonra sağanak yağmura dönüştü. Sağanak yağış sonrası ilçenin alt kesimlerinde su baskınları oluştu. Bazı cadde ve sokaklar yollar göle dönerken, can ve mal kaybı yaşanmadı. Tıkanan mazgallar İZSU ekiplerinin gayretleriyle açıldı. Dışarıda yağışa yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Bir çok araç yoğun yağış nedeniyle yolda kalırken, vatandaşlar cadde ve sokaklarda yürümekte zorlandı.

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