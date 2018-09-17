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Tire'de aşırı hız kazaya sebep oldu: 1 ölü

Tire’de aşırı hız sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Tire'de aşırı hız sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza dün gece meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda seyir halinde olan Halil Çaparoğlu yönetimindeki 09 KY 929 plakalı otomobil, aşırı sürat nedeniyle kontrolden çıkarak yolun karşı tarafında bulunan topraklık alanda trafik levhalarına çarptı. Araç içerisinde sıkışan talihsiz sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi. Ferhat Çaparoğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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