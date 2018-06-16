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16 Haziran 2018 15:20

Tire’de feci kaza

İzmir’in Tire ilçesinde Hasan Demir adlı genç motosikletiyle bayramlaşmaya giderken traktörle çarpıştı.

Tire’de feci kaza

16 Haziran 2018 15:20

Gencin her iki bacağı da kopma noktasına geldi.


İzmir’in Tire ilçesinde, akrabalarıyla bayramlaşmaya giden Hasan Demir (28), Çiniyeri köyü Zincirli mevkiinde motosikletiyle seyrederken, traktörle çarpıştı. İki bacağı birden kopma noktasına gelen genç, çağrılan hava ambulansıyla İzmir’e sevk edildi.


İddiaya göre, süt toplama merkezinde çalışan Demir, bayramın ikinci günü öğle saatlerinde 35 YKP 96 plakalı motosikletiyle annesi Sadike Demir’i de yanına alarak akrabalarıyla bayramlaşmak için yola çıktı. Demir, Zincirli mevkiine geldiğinde son derece virajlı olan yolda Ahmet T. yönetimindeki traktörle çarpıştı. Feci kaza sonrası traktörde bulunan 3 kişi ile anne Sadike Demir hafif şekilde yaralandı. Motosiklet sürücüsü Hasan Demir ise ağır yaralandı.



Ameliyata alındı


Genç adam ambulansla Tire Devlet Hastanesi’ne getirildi. Burada ilk müdahalenin ardından durum değerlendirmesi yapan doktorlar, genç adamın İzmir’e sevk edilmesini kararlaştırdı. Çağrılan hava ambulansı kısa sürede Tire Devlet Hastanesi’nin helikopter pistine indi. Demir, sağlık ekibi ve doktorların gözetiminde İzmir Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek, ameliyata alındı.




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