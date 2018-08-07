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07 Ağustos 2018 01:08

Tire’de Şüpheli Ölüm

İzmir’in Tire ilçesinde bir kişi metruk hastane bahçesinde ölü olarak bulundu.

Tire’de Şüpheli Ölüm

07 Ağustos 2018 01:08


İzmir’in Tire ilçesinde, Mert Gencer adlı 28 yaşındaki genç, terk edilmiş SSK eski hastanesinin bahçesinde ölü bulundu. Siroz hastası olduğu öğrenilen Gencer’in şüpheli ölümü yetkilileri harekete geçirdi. En son dün öğleden sonra sağ olarak görülen alkol bağımlısı genç adamın, bir süredir karaciğerinden tedavi gördüğü belirlendi. İddiaya göre, sıcak havaya rağmen hastanenin bahçesinde yerde hareketsiz birinin yattığı gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından genç adamın öldüğünü belirlerdi. Şüpheli bulunan Gencer’in ölümü üzerine Tire polisi geniş çaplı soruşturma başlattı. Bir süredir sokaklarda yaşayan Gencer’in cenazesi detaylı otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.




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