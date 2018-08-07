Tire’de Trafik Kazası 1 Ölü 3Yaralı

Olay, bugün saat 19:00 sıralarında “Çevreyolu” olarak bilinen Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. Oğuzhan Akyurt (23) yönetimindeki panelvan araç, Turgut Özal Bulvarı’nda seyir halindeyken, İddiaya göre Hüseyin Toktaş (71) yönetimindeki 52 AK 466 plakalı otomobil, Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nden Turgut Özal Bulvarı’na çıkmak istedi. Bu esnada 2 araç çarpıştı ve bulvar savaş alanına döndü.

Kazanın ardından olay yerinde can pazarı yaşandı. Panelvan aracın sürücüsü Oğuzhan Akyurt, kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, otomobil sürücüsü Hüseyin Toktaş ağır şekilde yaralandı. Aynı otomobilde bulunan Fatma Bayram (57) ve Ayşe Kitmur (54) de yaralandı.

Yaralıların yardımına çevreden kazayı gören vatandaşlar koştu. Olay yerine kısa süre içinde çok sayıda ambulans ve AKS ekibi sevk edildi. Olay yerinden alınan yaralılar 112 ambulanslarıyla Tire Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldılar.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hüseyin Toktaş, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Toktaş’ın ölüm haberini alan yakınları acil servise akın ederken, bazı aile fertleri sinir krizi geçirdiler. Diğer yaralılar ise tedavi altına alındılar. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, özellikle iş giriş-çıkış saatlerinde Tire’nin en hareketli güzergahlarından biri olan Turgut Özal Bulvarı yakınlarında oturan çevre sakinleri ise yol kenarına park eden araçlardan ve orta refüjdeki ağaçlarla tabelalardan şikayetçi. Kaza yerine toplanan bazı vatandaşlar, özellikle trafik işaretlerinden ve orta refüjdeki ağaçlardan yolun görünmediğini, karşıdan gelen olup olmadığını görebilmek için araçların yolun ortasına kadar çıkmak zorunda olduğunu ve bu gibi kazaların çok sık yaşandığını dile getirdiler. Çevre sakinleri, yetkililerden önlem almalarını bekliyor