Tire’de Trafik Kazası 1Ağır Yaralı

Edinilen bilgilere göre olay şu şekilde gerçekleşti.35 YMC 07 plakalı Ergün Akyurt yönetimindeki motosiklet, Adnan Menderes Bulvarı istikametinde seyir halinde iken Selahattin Çakır Bulvarı istikametinde seyir halinde olan 09 KY 733 plakalı Bahri Ş. yönetimindeki otomobille kavşakta çarpıştı.Çarpmanın etkisi ile yol kenarına savrulan motorsiklet sürücüsü için vatandaşlar tarafından 112 çağrıldı.Tire 112 ekiplerinin müdahale ettiği yaralı Tire Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.Hayati tehlikesi bulunmayan Ergün Akyurt’un kontrol amaçlı hastanede müşahade altında tutulduğu öğrenildi.Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.