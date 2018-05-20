Diğer
Kategoriler
20 Mayıs 2018 16:55

Tire’de Trafik Kazası 1Ağır Yaralı

İzmir’in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Tire’de Trafik Kazası 1Ağır Yaralı

20 Mayıs 2018 16:55


Edinilen bilgilere göre olay şu şekilde gerçekleşti.35 YMC 07 plakalı Ergün Akyurt yönetimindeki motosiklet, Adnan Menderes Bulvarı istikametinde seyir halinde iken Selahattin Çakır Bulvarı istikametinde seyir halinde olan 09 KY 733 plakalı Bahri Ş. yönetimindeki otomobille kavşakta çarpıştı.Çarpmanın etkisi ile yol kenarına savrulan motorsiklet sürücüsü için vatandaşlar tarafından 112 çağrıldı.Tire 112 ekiplerinin müdahale ettiği yaralı Tire Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.Hayati tehlikesi bulunmayan Ergün Akyurt’un kontrol amaçlı hastanede müşahade altında tutulduğu öğrenildi.Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
33
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç