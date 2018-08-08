Tire’de Trafik Kazası 4 Yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza şu şekilde meydana geldi. Tire’den Selçuk istikametine doğru Bekir Sulamç yönetimindeki 35 M 0346plakalı otomobil çayırlı mevkiine yaklaştığında karşı yönden gelen Ali Rıza Ünal Yönetimindeki 07 EBY 55 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki sürücü Bekir Sulamç araç içinde sıkıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve AKS ekipleri yönlendirildi. Zamanla yarışan AKS ve 112 ekipleri kısa zamanda sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Kaza sonrası ilk müdahalesi yapılan yararlılar Bekir Sulamç, İsmet Sulamç ve Ali Rıza Ünal Tire Devlet Hastanesi’ne götürülürken Ahmet Çıldır ise Torbalı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı ancak araç içinde sıkışan Bekir Sulamç’ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.