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21 Mayıs 2018 14:03

Tire’den 50 öğrenci Malatya’ya uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emnine Erdoğan’ın himayesinde, İçişleri Bakanlığı Strateji geliştirme Başkanlığı koordinasyonu ile düzenlenen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Tire ilçesinden 50 öğrenci Malatya’ya uğurlandı.

Tire’den 50 öğrenci Malatya’ya uğurlandı

21 Mayıs 2018 14:03


Bugün sabah saatlerinde yola çıkan öğrenciler, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan Malatya’ya doğru yola çıktı. Burada farklı yöre ve kültürlerle tanışacak olan öğrencilerin gezisi 2 gün sürecek. Uçak ile gidip uçak ile geri dönecek olan öğrencilerin tüm masrafları ise ilgili bakanlık tarafından karşılanacak.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tire Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven, "Kültürel ve ortak değerlerimizin paylaşılması kardeşlik bağının güçlendirilmesi suretiyle Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan’ın himayesinde, hükümetimizin öncülüğünde düzenlenen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında bugün ilçemizden 50 öğrencimizi Malatya’ya gönderdik. Gençlerimizin, ülkemizin farklı bölgelerini, kültürlerini tanıması ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi anlamında çok önemli bir proje. İnşallah çocuklarımız eğitmenlerimiz gözetiminde güzel bir gezi yapıp ilçemize dönecekler." dedi.




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