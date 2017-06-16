Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2017 16:44

Tırın dorsesinde 15 bin paket sigara ele geçirildi

İzmir’in Buca ilçesinde durdurulan bir tırın dorsesinde, tahta aralarına gizlenmiş 15 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Tırın dorsesinde 15 bin paket sigara ele geçirildi

16 Haziran 2017 16:44


Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca ilçesi otoban girişinde durumundan şüphelenilen bir tırı durdurdu. Yapılan aramada önce şüpheli bir durum fark edemeyen ekipler, daha sonra tırın dorsesinde de bir arama yaptı. Tahtaları kaldıran ekipler, gizlenmiş vaziyette tam 15 bin 300 adet kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili tır sürücüsü C.K. (28) gözaltına alındı.


Ele geçirilen kaçak sigaraların piyasa değerinin yaklaşık 107 bin TL olduğu, engel olunan kamu zararının ise yaklaşık 88 bin TL olduğu bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    28°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:31
  • Güneş :05:40
  • Öğle :13:23
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!