Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca ilçesi otoban girişinde durumundan şüphelenilen bir tırı durdurdu. Yapılan aramada önce şüpheli bir durum fark edemeyen ekipler, daha sonra tırın dorsesinde de bir arama yaptı. Tahtaları kaldıran ekipler, gizlenmiş vaziyette tam 15 bin 300 adet kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili tır sürücüsü C.K. (28) gözaltına alındı.

Ele geçirilen kaçak sigaraların piyasa değerinin yaklaşık 107 bin TL olduğu, engel olunan kamu zararının ise yaklaşık 88 bin TL olduğu bildirildi.