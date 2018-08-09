Tırnak batmasıyla hayatı kararmıştı, doktor hakkında karar verildi

İzmir’de yaşayan Ali Kaşıkçı isimli vatandaş, iddiaya göre 3 yıl önce tırnak rahatsızlığı sebebiyle gittiği özel hastane de yanlış tedavi yüzünden tekrar bir ameliyat olacağını ve baş parmak proteziyle hayatını sürdüreceğini öne sürmüştü. Olayın haberleştirilmesinin ardından ise İzmir Tabip Odası devreye girdi. Tabip odası, aynı konuyla alakalı daha önceden şikayet başvurusu alındığını ve hekimlik uygulaması açısından hata ve ihmal olmadığı kanaatine varıldığını, bu nedenle soruşturmaya gerek olmadığını bildirildi. Oda açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Konu ile ilgili olarak tabip odasının raporunda hastahanede gerçekleşen olay, hekim hatası yönünden incelenmesi için İzmir Tabip Odasına iletilmiştir. Ali Kaşıkçı’nın doktor hakkındaki şikayet başvurusu 2 Ocak 2018 tarihinde Bilimsel Kurul tarafından değerlendirme yapmıştır. Değerlendirme sonucunda; bilimsel görüş yazısında yer verilen gerekçeler çerçevesinde hekimlik uygulaması açısından hata ve ihmal olmadığı kanaatine varılarak, doktor hakkında soruşturma açılmasına gerek olmadığı bilgisi alınmıştır."

Hasta ne demişti?

İzmir Balçova’da yaşayan Ali Kaşıkçı, 3 sene önce ayak baş parmağında tırnak batması şikayetiyle özel bir hastaneye başvurdu. Kaşıkçı’nın tırnağı çekilirken, Kaşıkçı’nın ağrıları bir türlü dinmedi. Bunun üzerine başka bir hastaneye giden Kaşıkçı, apseli tırnak çekiminden dolayı tırnak iltihabının, kemik içi iltihabına dönüştüğünü öğrendi.

3 senedir büyük sorunlar yaşadığını ifade eden Ali Kaşıkçı, "Bundan 3 yıl önce bir tırnak batması rahatsızlığım vardı. Arkadaşımın tavsiyesiyle tırnağımı çektirmeye gittim. Hastaneye gittiğimde parmağım çok iltihaplı ve şişti. Benimle ilgilenen doktora sancılarımın olduğunu belirttim. O da bana herhangi bir sıkıntı yaşamayacağımı söyledi ve tırnağı çekmek istedi. Ameliyathanede değil kendi odasında benim tırnağımı çekti. Çekmesinin üzerinden 1 ay geçmişti ki tırnağım daha çok şişmeye başladı. Bu sefer soluğu başka bir doktorda aldım. Doktor bana tırnağımın apseliyken çekildiğini belirtti. Bu süre zarfında tırnağımdaki iltihap kemik içi iltihabına dönüştü. 3 yıldır ayakkabı giyemiyorum. Haliyle işe rahat rahat gidemiyorum, genellikle rapor alıyorum. Doktor hatasından kaynaklanan bir durum sebebiyle yarın ameliyat olacağım ve parmağımı alacaklar. Başparmak proteziyle hayatımı sürdürmeye çalışacağım" diye konuşmuştu.