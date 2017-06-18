Tiyatro festivaline muhteşem kapanış

İzmir’in kalbi Konak’ın sokaklarını tiyatro sahnesine dönüştüren 7. Mehmet Ulusoy Sokakta Tiyatro Festivali sona erdi. 2005 yılında hayatını kaybeden Türk Sineması ve Tiyatrosunun unutulmaz ismi adına bu yıl 7-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen festival, atölye çalışmaları, seminer, konser ve söyleşilerle dolu dolu geçti. Oldukça yoğun ve renkli etkinliklere ev sahipliği yapan festival 7. yılında da İzmirlilerin büyük beğenisini kazandı. Festivalin son günü de oldukça hareketli geçti. İlk olarak Irak Tiyatro Topluluğu sanatçılarından Anas Abdulsamad yönetiminde ’Vücut Oyunculuğu’ adlı atölye çalışması yapıldı. Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi Benal Nevzat Salonu’nda meraklılarıyla buluşan etkinlikte tiyatro sanatçısı Abdulsamad oyunculuğun sadece sesten ibaret olmadığını; mimikleri ve vücut dilini kullanmanın da en az ses kadar önemli olduğunu uygulamalı olarak gösterdi.

Sanat derdi olanın uğraşısıdır

Festivalin son gününde Alsancak Dominik Caddesi’nde tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü sahne aldı. Üzümcü, bu kez tiyatro oyunuyla değil söyleşiyle İzmirlilerin karşısına çıktı. Üzümcü, tiyatronun ilk çağlardan günümüze kadar olan serüvenini, işlevini, toplumlar üzerindeki etkisini tiyatro eserlerinden verdiği örneklerle anlattı. Üzümcü söyleşisinde, sanatın derdi olan insanın uğraşısı olduğunu dile getirdi. Etkinliği Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da izledi. Gösteri sonunda Başkan Pekdaş Üzümcü’ye üzerinde adının yazdığı Konak Belediyespor Kadın Futbol Takımı’nın formasını hediye etti.

Müziğe adanmış 50 yıl

Büyük ilgi gören festivalin kapanışı ise Türk müziğinin duayen ismi Timur Selçuk’un muhteşem konseriyle yapıldı. Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleşen konserde Türk pop müzik yorumcusu, piyanist ve besteci Timur Selçuk İzmirlilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Yaklaşık iki saat süren konserde usta müzisyen, sevilen eserlerinin yanı sıra babası, usta müzisyen Münir Nurettin Selçuk’tan da piyano eşliğinde şarkılar seslendirdi. 15 Haziran 1967 yılında sanata merhaba dediğini belirten Selçuk, o yıl kendisini ünlü yapan şarkısı ’Ayrılanlar İçin’i de seslendirdi. ’Bir Tatlı Huzur Almaya Geldim’ ve ’Öleceksek Ölelim’ şarkılarına İzmirliler de eşlik etti. Gündoğdu Meydanı’nı çevresindeki çimlik alanı dolduran izleyiciler konseri büyük bir keyifle dinledi. Müzik dolu gece sonunda sahneye çıkan Başkan Pekdaş, Timur Selçuk’a İzmirlilere yaşattığı güzel gece için teşekkür etti. Pekdaş, Mehmet Ulusoy Sokakta Tiyatro Festivali’nin finalini Timur Selçuk ile yapmanın büyük bir onur olduğunu söyledi.

Sanat dostu başkan ödülü

Öte yandan konser öncesi Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Anadolu Tiyatro Ödülleri kapsamında ‘Yılın Sanat Dostu Belediye Başkanı’ ödülünü de aldı. Pekdaş’a ödülü Seçici Kurul Başkanı Nazif Uslu tarafından verildi. Başkan Pekdaş, okullarda ve kültür merkezlerinde tiyatro ile çocukları ve yetişkinleri buluşturduklarını belirterek, "Tiyatro sanatına destek vererek, iyi insan, iyi yurttaş olarak bu ülkede yaşamayı sağlamamızın mümkün olacağını gördük. Demokrasi içinde sanatı içselleştirmiş bireylerin varlığı önemli. Bizi bu ödüle layık gördüğünüz için teşekkür ederim" dedi.