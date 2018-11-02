Tiyatro Konak, Değirmenci'yle perde açtı

Konak Belediyesinin Türkiye'nin önemli tiyatro toplulukları ve oyuncularını İzmirlilerle buluşturacak kültür-sanat projesi Tiyatro Konak, Gazeteci İrfan Değirmenci'nin ‘Anne Ben Artist Oldum' adlı oyunuyla perdelerini açtı. Değirmenci'nin sahneye koyduğu ‘Anne Ben Artist Oldum' oyunu İzmirlilerden yoğun ilgi gördü.

Tiyatro Konak, Gazeteci İrfan Değirmenci'nin ‘Anne Ben Artist Oldum' adlı oyunuyla perdelerini açtı. Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı gösteriyi Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi izledi. Biletlerin 20 liraya satıldığı oyuna gösterilen yoğun ilgi sebebiyle salona ek koltuk konuldu.

"Anne Ben Artist Oldum"

Kasım ve aralık ayları boyunca farklı tiyatro oyunlarının sahne alacağı Tiyatro Konak'ta projesinin açılış oyununda İzmirlilerle buluşan İrfan Değirmenci, ekranlarda olduğu gibi o güzel enerjisiyle bu kez sahnede ışık saçtı. İrfan Değirmenci, yaşam öyküsünü canlı bir belgesel havasında seyirciye sundu. İki perdeden oluşan, tek kişilik, müzikli gösteride Değirmenci, söylediği şarkılar kadar danslarıyla da sahnedeki başarısını sergiledi. Yaklaşık 3 saat süren oyun Değirmenci'nin başarılı performansıyla soluksuz izlendi.

Bir Keloğlan Masalı

Bir Keloğlan Masalı üzerinden yaşam öyküsünü anlatan Değirmenci, sahneye V For Vandetta maskesi takarak, Operadaki Hayalet Müzikali'nin müziğiyle girdi. Değirmenci, gösteride sergilediği Tarkan ve Zeki Müren taklitleriyle de büyük alkış aldı. Merhum başbakanlardan Bülent Ecevit'le olan röportaj anısını Ecevit'in yazdığı şiir kitabından dizeler eşliğinde anlatan Değirmenci, sık sık sahneden inerek izleyicilerin arasına karıştı. Değirmenci, anlattığı Keloğlan hikayesinde öğrencilik yıllarını, televizyonculuk serüvenini ve son çalıştığı kanaldaki işinden atılma sürecini seyirciyle paylaştı.

Kapanış dansla yapıldı

Oyun sonunda Başkan Pekdaş'ı sahneye davet eden Değirmenci, Tiyatro Konak'ta projesinden ve bu kapsamda Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinin görkemi bir tiyatro sahnesine çevrilmesinden ötürü teşekkür etti. Tiyatro Konak'ta projesinin açılışına gösterilen ilgiden duyduğu mutluluğu da dile getiren Pekdaş, tüm İzmirlileri aralık ayı sonuna kadar devam edecek tiyatro gösterilerine davet etti. Konuşmaların ardından Değirmenci, tüm davetlilerle birlikte sözlerini değiştirdiği ‘Tanrım' şarkısı eşliğinde dans etti.