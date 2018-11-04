Tiyatro Konak'ta yeni konuk Metin Uca oldu

Televizyoncu, yazar Metin Uca, ‘Bunu mu demek istedim?' isimli tek kişilik oyunuyla konuk olduğu Tiyatro Konak'ta İzmirli tiyatroseverleri bol bol güldürdü.

Konak Belediyesinin 1 Kasım'da başlayan Tiyatro Konak'ta adlı kültür-sanat projesi kapsamında bu kez televizyon ekranlarının sevilen ismi Metin Uca İzmirlilerle buluştu. ‘Çok Püsür'lü Tarihi Komedi: Bunu mu Demek İstedim' adlı oyunla Metin Uca izleyicileri tarihte hiç bilmediğimiz ve duymadığımız konuları arasında eğlenceli bir yolculuğa çıkardı. İki perdeli, tek kişilik oyunda tarihten günümüze yeme-içme alışkanlıklarından kadın-erkek ilişkilerine, tuvalet kültüründen kadar pek çok ilginç konulara komik bir dille değinildi.

İlginç bilgiler güldürdü

Doç. Dr. Özlem Kumrular'ın yazdığı, Metin Uca'nın oyunlaştırdığı ve sahneye taşıdığı oyuna İzmirli seyirciler yoğun ilgi gösterdi. Biletlerin kısa zamanda tükendiği gösteriyi Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da izledi. İzleyenleri kahkahaya boğan oyunda hem dünya tarihinde hem de ülkemizin tarihinde iz bırakanların bilmediğimiz özelliklerini eğlenceli bir anlatımla gözler önüne serildi. Çatalın üçüncü dişi nasıl bulundu? Pantolon düğmeleri yerine daha önce ne kullanılıyordu? Hitit usulü kaburga dolmasından kestane yerken dünya değiştiren Papa'lara kadar pek çok konu Metin Uca'nın eğlenceli anlatımıyla yanıt buldu. Gösteri sonunda Başkan Pekdaş, Metin Uca'ya teşekkür etmek için sahneye çıktı. Pekdaş, Tiyatro Konak'ta projesinin beklenenden daha iyi sonuç verdiğini belirterek, İzmirlileri Aralık ayı sonuna kadar sürecek tiyatro gösterilerine davet etti.