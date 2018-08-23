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23 Ağustos 2018 12:44

Tiyatro kursiyerleri seyirciyle buluştu

Türk Tiyatrosuna 23 yılda yüzlerce yetenekli oyuncu kazandıran Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, bu yaz da 96 kişiyi sahneyle tanıştırdı.

Tiyatro kursiyerleri seyirciyle buluştu

23 Ağustos 2018 12:44

Çocuk ve yetişkin kursiyerler, muhteşem final gösterilerinin ardından törenle sertifikalarını aldı.


Karşıyaka Belediye Tiyatrosu tarafından geleneksel hale getirilen yaz dönemi Temel Oyunculuk Eğitimi, iki ay sürdü. 10-14 ve 15-35 yaş gruplarına yönelik olarak gerçekleştirilen kurslara toplam 96 kişi katıldı. Kursiyerler, Ziya Gökalp Kültür Merkezinde Karşıyaka Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Zekeriya Hocalar ve ekibinden ders alma imkanı buldu. Katılımcılara; ses-ritim, diksiyon, beden dili, doğaçlama, mimik, rol, karakter eğitimleri verildi.


Kursu başarıyla tamamlayan oyuncu adayları, Ziya Gökalp Kültür Merkezinde iki gün üst üste düzenlenen final gösterilerinde yeteneklerini sergiledi. İlk akşam çocuklar, ertesi gün de yetişkinlerin farklı oyunlardan skeçler sahnelediği gösteriler ayakta alkışlandı. Kursiyerler arasından seçilen yetenekler, yeni sezonda Karşıyaka Belediye Tiyatrosuna katılma hakkını da kazandı.


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Sanatın her alanını destekliyor, tiyatroya da ayrı bir önem veriyoruz. Yaz kurslarımıza 23 yılda 2 binden fazla oyuncu adayı katıldı, onlarcası konservatuarı kazandı, hayallerine doğru adım attı. Tiyatroya gönül verenlerin yeteneklerini keşfetmek ve geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.




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