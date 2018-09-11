Tiyatro, müzik, eğlence, adrenalin tutkunları Fuar'da buluştu

İzmir Enternasyonal Fuarı, tiyatro, müzik, eğlence ve adrenalin tutkunlarının adresi oldu. Saat 17.00 sıralarında başlayan çocuklara yönelik palyaço gösterilerinin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen sokak sanatçılarının gösterileri 7'den 70'e herkesin beğenisini topladı. Bu yıl ilk kez Folkart sponsorluğunda kurulan Rock Sahnesi de yoğun ilgi görüyor. Mogambo Caz Geceleri ise ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen Folkart'ın ana sponsor olduğu İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) 4. gününde de tiyatrodan konserlere, sokak gösterilerinden adrenalin dolu gösterilere kadar farklı seçenekleri ziyaretçilere sunmaya devam ediyor. Folkart sponsorluğunda kurulan Rock Sahnesi'nin Pazartesi akşamki konuğu ünlü sanatçı Feridun Düzağaç oldu. Folkart Academy tarafından sahnelenen 'Güle Güle Kabare' ise dün gecede ikinci gösterimiyle Fuar Açıkhava Tiyatrosunda tiyatroseverlerle bir araya geldi.

İsmet İnönü Kültür Merkezinde “İntiharın Genel Provası” yoğun ilgi gördü. Erdem Akakçe, Fatih Koyuncuoğlu, Kadir Çermik ve Selen Öztürk'ün oyuncu kadrosunda olduğu, başarısız bir mimarın intihar girişimine sevgilisi, bir balıkçı ve gemi kaptanının de dahil olarak olayların garip bir hal aldığı “İntiharın Genel Provası” oyunu izleyicilerin beğenisini topladı.

Oyun öncesi konuşan oyuncular Erdem Akakçe, Fatih Koyuncuoğlu, Kadir Çermik ve Selen Öztürk, İzmir Fuarı'nın çok eski bir gelenek olduğunu, hep var olması dilediklerini söyleyerek, “Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz, bizim oyunumuzu da davet ettikleri için şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Mogambo'nun üçüncü konuğu Hüsnü Arkan oldu

Müzik severlerin tüm alanı doldurduğu Mogambo'da ilk önce Grup Gündoğarken, ardından ise ünlü sanatçı ve yorumcu Hüsnü Arkan, Folkart sponsorluğunda Mogambo Caz Gecelerinde kendilerini izlemeye gelenlere müzik dolu bir gece yaşattı. “Hoş geldin” şarkısını da söyleyen Arkan'a konseri izlemeye gelenler de eşlik etti. Eşsiz bir sesiyle şarkılarını yorumlayan Arkan, dinleyiciler tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

“Sanata verilen destekler artmalı”

Sahne öncesinde İzmir Fuarı ile ilgili düşüncülerini paylaşan Hüsnü Arkan, “Çocukluğumuzda fuara gider gelirdik, o dönemlerde pek çok yer vardı. Örneğin Mogambo o zamanlarda da vardı. Fuar eskiden çok canlıydı, bu canlılığın tekrar başlıyor olması beni neşelendirdi. Sanata verilen bu tür desteklerin artması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Yönetmenliğini Bora Severcan'ın yaptığı, Kandemir Konduk tarafından kaleme alınan Folkart Academy Özel Yetenek Sınıfı öğrencileri ve ünlü oyuncu Volkan Severcan'ın da oyuncu kadrosunda olduğu Güle Güle Kabare, dün akşam ikinci kez Kültürpark Açıkhava Tiyatrosunda oyunlarını sundu. Güle Güle Kabare'nin şarkılı, danslı, müzikli görsel şöleni izleyicilerden tam not aldı.

Düzağaç hayranları Rock Sahnesinde buluştu

Fuarın dördüncü gününde ünlü rock sanatçısı Feridun Düzağaç İzmirli hayranlarıyla Folkart sponsorluğunda Rock Sahnesinde buluştu. “FD”, “Dipteyim Sondayım Depresyondayım”, “Lavinya”, “Alev Alev” gibi sevilen pek çok şarkısını konserde seslendiren Düzağaç, “Arapsaçı” ve “Sarı Çizmeli Mehmet Ağa” şarkılarına da repertuarında yer verdi. Düzağaç'a, alanı dolduran on binlerce hayranı da coşkusuyla eşlik etti.

Sokak gösterileri tüm coşkusuyla Fuar'da

Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen ve İzmir Enternasyonal Fuarında buluşan gruplar; denge oyunlarından jimnastik gösterilerine, usta sihirbazların gösterilerinden akrobasi hareketlerine, hula hoop etkinliklerinden jonglörlere, pizza şovlarından komedi performanslarına kadar birçok sokak gösterisini Folkart sponsorluğunda Palyaço ve Sokak Gösterileri sahnelerinde sergilemeye devam etti. Fuarın dördüncü gününde Palyaço Sahnesi Otto Il Bosotto, Hoopelai'yi ağırladı. Dört ayrı alanda kurulan Sokak Gösterilerinde Luther Bangert, Demenzio Show, Toni Smith, Funny Kito, Mencho Sosa, Flyıng Dutchman, Mr. Copini, Popeye & Olive, Andrea Fidelio Onair, Vinly Burns, Tavo Tavinsky, Great Wolynski, Raoul Gomiero, Cronopia, Melon The Human, Diogo Alvares, Grete Gross, Circo Puntino, Paolo Piludu birbirinden ilginç şovlarını fuar ziyaretçilerine sundu.

Free Fall'a olan ilgi her geçen gün artıyor

Kültürpark Fuar Alanı'nın en merak edilen ve gören herkesin deneyimlemek istediği Free Fall alanında yine uzun kuyruklar oluştu. 18.00'de isteyen herkesin 4 metre yükseklikten atlayabildiği ve fuar boyunca da devam edecek olan Free Fall'da ziyaretçilerin atlayışlarının hemen ardından sporcu ve akrobat olan Nicolas Retabi, Pierre Gones-Tavares, Niels Dalery ve Yoann Roucaud akrobasi ve görsel şöleni buluşturdular.