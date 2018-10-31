Tiyatro oyununu izlerken gülmekten baygınlık geçirdi

İzmir'de sahnelenen ‘Başroldeki Kadınlar' adlı tiyatro oyununu izleyen bir vatandaş, gülmekten baygınlık geçirdi. Seyirci, yapılan müdahalenin ardından kendine geldi.

Çağlar İşgören'in yönetmenliğimi yaptığı, Çağrı Turnalı ve Hüseyin Çur'un başrollerini paylaştığı ‘Başroldeki Kadınlar' adlı tiyatro oyunu Sahne Tozu Tiyatrosu'nda sahnelendi. Tiyatroseverlerin katıldığı oyunun 1. perdesinde, temponun artışıyla seyirciler kahkahaya boğuldu. Oyunu büyük bir ilgi ile izleyen Ali Aralar isimli bir seyirci, gülmekten baygınlık geçirdi. Durumu fark eden görevliler, Aralar'ı salon dışına alarak müdahalede bulundu. Görevlilerin yaptığı müdahalenin ardından kendine gelen Aralar, uzun süredir bu kadar gülmediğini ifade ederek oyunun ikinci perdesinde yerini aldı.

Oyunun ardından ilk defa böyle bir şey yaşadıklarını ifade eden Çağrı Turnalı, “İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Bizim için farklı bir tecrübe oldu. Bu zamana kadar oyun esnasında kahkahadan oyunun durduğu anlar olmuştu ancak gülmekten bayılan bir seyircimiz olmamıştı. Perde arasında hepimizin ilk öğrenmek istediği şey seyircimizin sağlık durumu oldu. İyi olduğunu öğrenince içimiz rahat bir şekilde ikinci perdeye devam ettik" dedi.

Hüseyin Çur ise, “Tabii ki kimseye zarar vermek istemiyoruz. Sevinelim mi üzülelim mi bilemedik. Bugün tiyatro yaşantımıza yeni bir tecrübe daha eklendi. Haldun hocamız Dormen Tiyatrosu'nda gülmekten oturduğu koltuğu kıran çok seyirci olduğunu anlatmıştı. Benzer durumları yaşıyorduk ama bu ilk defa başımıza geldi. Sanırım Türkiye'de de ilk defa gülmekten bayıltan bir oyun sahnelenmiş oldu" dedi.

Oyundan çıkan seyircilerin birçoğu gülmekten durumu fark edemediklerini belirtti. Seyircilerin memnuniyeti karşısında mutluluğunu gizleyemeyen Çağlar İşgören ise Başroldeki Kadınlar adlı oyunu Kasım ayı boyunca devam edeceği haberini verdi.