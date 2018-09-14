Tiyatro'nun fuardaki adresi İsmet İnönü oldu

İZFAŞ tarafından düzenlenen, Folkart'ın ana sponsor olduğu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğine 7 Eylül'de kapılarını açan 87. İzmir Enternasyonal Fuarı'na tiyatroseverlerin de ilgisi çok yoğun oldu. 8 Eylül'de izleyicisiyle buluşmaya başlayan birbirinden başarılı gösterimler 16 Eylül'e kadar her akşam farklı oyunlarla sahnelenmeye devam edecek.

Folkart sponsorluğunda İsmet İnönü Sanat Merkezi, 87. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılışını Paul Pörner tarafından yazılan, Nedim Saban tarafından yönetilen “Şen Makas” oyunu ile yaptı. Melek Baykal, Veysel Diker, Jess Molho, Ebru Saçar, Özgür Yetkinoğlu ve Cem Güler'in oynadığı Şen Makas oyunu izleyicileri kahkahalara boğdu.

Hollandalı yazar Maria Goos'un sevilen oyunu, “Doek!”, “Aşk Halleri” adıyla ilk kez Türkçe sahnelendi. Yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun üstlendiği ve Burak Sergen ile Zuhal Olcay'ı aynı sahnede buluşturan oyun İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde 9 Eylül Pazar günü seyircisiyle buluştu.

Başarısız bir mimarın intihar girişimini konu alan zaman zaman heyecanlandıran zaman zaman ise güldüren “İntiharın Genel Provası”nı izlemeye gelenler İsmet İnönü Sanat Merkezi'nin salonunu doldurdu.

Usta sanatçı ve oyuncu Ali Poyrazoğlu'nun aynı isimli kitabından uyarlanan “Tamamla Bizi Ey Aşk” ilişki ve evliliklerdeki sorunları esprili bir dille gözler önüne sererek tiyatoseverler tarafından büyük ilgi ve beğeniyle izlendi. Oyuncular Ali Poyrazoğlu, Şebnem Özinal ve Melih Ekener oyunun sonunda salonu tıka basa dolduran seyirciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Aziz Nesin'in öykü ve taşlamalarından derlenen ve 1995 yılından beri orijinalliği bozulmadan sahnelenen “Azizname” seyircileri güldürürken düşündürdü. Azizname'yi izlemeye gelenlerin salonda oturacak yer bulamayıp merdivenlere oturması da dikkatlerden kaçmadı.

Kafa Dergisi yazarları Zafer Algöz, Can Yılmaz, Cem Davran, Candaş Tolga Işık ve Celil Nalçakan'ı okuyucuları ile bir araya getiren “5 Kafadar”da kahkahalar İsmet İnönü Sanat Merkezi koridorlarında yankılandı. Anlattıkları hikayeler ve anılarla izleyicileri gülme krizlerine sokan “5 Kafadar”ı izlemeye gelenler eğlenerek ve gülerek İsmet İnönü'den ayrıldı.