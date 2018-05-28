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28 Mayıs 2018 13:04

Tiyatronun yıldızları Karşıyaka’da yetişiyor

Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, 23 yıldır aralıksız olarak sürdürdüğü “Temel Oyunculuk Eğitimi” ile bu yaz da yeni oyuncu adaylarına yeteneklerini geliştirme fırsatı sunacak.

Tiyatronun yıldızları Karşıyaka’da yetişiyor

28 Mayıs 2018 13:04

10-14 ve 15-35 yaş gruplarına yönelik olarak gerçekleştirilecek kurslara, 1 ve 19 Haziran tarihleri arasında başvuru yapılabilecek.


Başvuru sürecinin ardından yapılacak elemelerle, eğitime katılmaya hak kazananlar belirlenecek. Tiyatroya gönül veren ve yeteneklerini geliştirmek isteyen oyuncu adayları; kurs boyunca ses, ritim, diksiyon, beden dili, sahne üzeri çalışmaları, doğaçlama, mimik, rol, metin çözümleme, karakter yaratma gibi konularda eğitim alacak.


Kurslarda başarılı, yetenekli ve disiplinli olan oyuncu adayları gelecek sezonda Karşıyaka Belediye Tiyatrosu’nun sahneye koyacağı oyunlarda rol alma fırsatı yakalayacak. Kayıt ve detaylı bilgi için, 0232 399 40 97 - 85 numaralı telefonlardan Karşıyaka Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne ulaşılabilecek.


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Sanatın her alanını destekliyor, tiyatroya da ayrı bir önem veriyoruz. Yaz kurslarımıza 23 yılda binlerce oyuncu adayı katıldı, onlarcası konservatuvarı kazandı, hayallerine doğru adım attı. Tiyatroya gönül verenlerin yeteneklerini keşfetmek ve geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.




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