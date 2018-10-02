TMSF'ye devredilen Koza, aktif olarak yüzde 23 büyüdü

2016 yılından bu yana TMSF kayyumu ile yönetilen İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Ovacık'ta bulunan Koza Altın İşletmeleri'ni ziyaret eden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, “Biz Koza'yı öz kaynak rakamlarıyla yüzde 17 büyüttük. Firma aktif olarak yüzde 23 seviyesinde büyüdü” dedi. Gülal ayrıca, Koza'nın borsa değerinin yüzde 263 arttığını ifade etti.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ve berberindeki heyet, 2016 yılından bu yana TMSF kayyumu ile yönetilen İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Ovacık'ta bulunan Koza Altın İşletmeleri tesisini ziyaret etti. Gülal, önce altın döküm işlemini inceledi ve ardından işletme hakkında bilgi verdi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ aidiyeti tespit edilen bin 22 şirketin TMSF kayyumuyla yönetildiğini hatırlatan Gülal, “Bunların öz kaynak büyüklükleri 19.9 milyar TL seviyesinde. Aktif olarak 52.9 milyar TL seviyesinde. TMSF kayyumunda yönetilen şirketlerde istihdam olarak da 46 bin 360 kişi çalışıyor. Koza Altın İşletmeleri, TMSF kayyumunda yönetilen şirketlerin büyük yapılarından biri. Biz de zaman zaman bu şirketlerimizi ziyaret ediyoruz. Devraldığımızda Koza'nın 5.10 milyar TL öz kaynağı varken, bu yüzde 17 artışla 5.98 milyar TL seviyesine çıktı. Biz Koza'yı öz kaynak rakamlarıyla yüzde 17 büyüttük. Devraldığımızda 5.33 milyar TL olan aktif büyüklüğü bugün 6.52 milyar TL seviyesinde. Firma aktif olarak yüzde 23 seviyesinde büyüdü. Devraldığımızda tüm işletmelerde bin 754 kişi çalışıyordu, şu an şirketlerde 2 bin 210 kişi çalışıyor. Taşeron olarak da bin 10 kişi çalışıyor. Koza, borsada işlem gören bir şirket. Devraldığımızda 14.1 seviyesinde olan hisse değeri bugün 51.3 seviyesinde. Şirketin borsa değeri yüzde 263 arttı. 2 yıldır bu firmaya vaziyet ediyoruz. 2017 yılının ilk 6 ayı ile 2018 yılının ilk 6 ayını mukayese ettiğimizde firmanın cirosunda yüzde 31 artış var. Karlılığı da yüzde 85 seviyesinde artmış vaziyette” ifadelerini kullandı.

“Milletin emanetine iyi sahip çıktılar”

Bu tür şirketlerin her birinin milli servet ve her birinin milletin malı olduğunu kaydeden Gülal, şöyle devam etti: “Bu şirketler, üretim yapmaya, katma değer üretmeye istihdam sağlamaya devam edecek. Koza, altın sektörünün önemli aktörlerinden biri. Türkiye'de üretilen altının yüzde 35'ini Koza üretiyor. Koza başımızı dik eden şirketlerden biri. Elhamdülillah emin ellerde. Milletin emanetine iyi sahip çıktılar ve Koza aktif olarak yüzde 23 büyüdü.”

“Koza'ya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar vaziyet edeceğiz”

Bir gazetecinin TMSF kayyumuyla yönetilen şirketlerin satılması durumu hakkındaki soruya yanıt veren Gülal, “TMSF kayyumuyla yönetilen şirketlerin satılması hadisesi sürdürebilirlik temeli üzerine kurulu. Rakamları paylaştım. Koza'nın ekonomik devamlılığı ve sürdürülebilirlik konusunda sıkıntı olmadığı için, biz Koza'ya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar vaziyet edeceğiz” dedi.

“350 milyon TL'lik vergi ödemesi yapıldı”

TMSF kayyumuyla yönetilen şirketlerdeki büyüme hakkında da bilgi veren Gülal, “Yöneticilerimiz sektöründe tecrübeli. Bu şirketlerde yönetim oluştururken ehliyet ve liyakat temelli bir yönetim oluşturmaya gayret ettik. İşin erbabı kişilerle yönetim oluşturduk ve bu da rakamlara yansıdı. Biz kayıt dışını kayıt altına aldık. Bir de karlılıkla ilgili bilanço oyunu yapmadık. 350 milyon TL'lik vergi ödemesi yapıldı. Karlılık hem yüzde 85 seviyesine artırıldı hem de devletimize vergilerini ödediler” diye konuştu.

“Bergama'da rezerv son noktasında”

Gülal ayrıca, Bergama'da altın rezervinin de son noktasında olduğunu söyledi. Gülal, “Başka rezervden taşıyarak burayı ayakta tutuyorlar. Burası eski bir tesis. Artık rezerv olarak sonuna geldi ama bu tesis yaşamaya devam edecek. Kapatılması söz konusu değil. Bir şekilde cevherleri dışarıdan taşımak suretiyle üretim burada yapılmaya devam edecek” açıklamasında bulundu.