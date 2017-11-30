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30 Kasım 2017 14:57

Tohumlar beyaz perdeye düştü

Bu yıl ilk defa düzenlenen ve ana teması “Anadolu’nun Kozmetik Bitkileri” olarak belirlenen kısa film yarışmasını ‘Yayla’ ile Mehmet Öztürk kazanırken, ikincilik ödülünü ‘Saklı Cennet’ ile Çağatay Çelikbaş, üçüncülük ödülünü ise ‘Berceste’ ile Anıl Can Uğuz aldı.

Tohumlar beyaz perdeye düştü

30 Kasım 2017 14:57


Van Gölünden cilt için tonik, Tuz Gölünden peeling, ölmez otundan da anti-aging kremleri üreterek dikkat çeken İva Natura Organik Kozmetik, sosyal sorumluluk projesi için düzenlediği kısa film yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.


Yarışmanın birincilik ödülünü ‘Yayla’ ile Mehmet Öztürk, ikincilik ödülünü ‘Saklı Cennet’ ile Çağatay Çelikbaş, üçüncülük ödülünü ise ‘Berceste’ ile Anıl Can Uğuz aldı. ‘Lisinia’ filmiyle Yiğit Erkol ve ‘Şifacı Ana’ filmiyle Durdu Kemal Ulun da mansiyona layık görüldü. Jüri özel ödülü ise ‘Mavi Pusula’ filmi ile Evrim İnci’nin oldu.


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Prof. Sami Şekeroğlu Sinema ve TV Merkezi Salonunda yapılan ödül töreninde Şebnem Schaefer ile Orhan Bozkurt sunuculuk yaptı. Görkemli gecede konuşma yapan İva Natura Genel Müdürü ve yarışmanın organizasyon komitesi başkanı Levent Kahrıman; yarışmaya belgesel, grafik animasyon, deneysel, kurmaca gibi farklı alanlarda pek çok kısa filmin katıldığını ve ön eleme sürecinde oldukça zorlandıklarını belirtti.


Bu yıl ilk defa düzenlenen yarışmanın ana temasını “Anadolu’nun Kozmetik Bitkileri” olarak belirlediklerini hatırlatan Kahrıman, “Yarışmaya katılan filmlerden, ülkemizin zengin bitki örtüsünü, kozmetikte kullanılan Anadolu bitkilerinin önemini, Anadolu bitkilerinin biyolojik ve kültürel değerini, sürdürülebilir organik yaşama dikkat çekmeyi amaçlayan mesajlar içermesini istedik. Yarışmaya gösterilen ilgiden çok memnun olduk. Yarışmanın uzun soluklu olacağını planlıyoruz” dedi.


Türkiye’de bir ilke imza attıklarını kaydeden Levent Kahrıman, “Kısa film yarışmasında dereceye giren filmleri Derviş Zaim, Coşkun Aral, Uğur İçbak, Özcan Yüksek, Ferhat Kazancı, Müge Boz, Didem Balçın, Prof. Dr. Hüsnü Can Başer, Günnihal Demir, Oya Ayman ve Tevfik Başer gibi ülkemizin önemli isimlerinden oluşan jüri belirledi. Ödül töreni gecesinde Prof Dr. İbrahim Saraçoğu’na da Anadolu tohumları üzerine yaptığı çalışmalardan dolayı plaket verildi. Ayrıca yazar Handan Gökçek de gecedeki sunuma bitkilerin mitolojik hikayeleri ile destek verdi” diye konuştu.




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