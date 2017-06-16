TOKİ Çeşme’de daire teslimine başlıyor

etabının teslim tarihleri açıklandı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) resmi internet sayfasında yayınlanan duyuruya göre, Çeşme ilçesindeki Reisdere konutlarının 1. etapta yer alan 482 adet konutun teslimine 4 Temmuz Salı gününden itibaren başlanacak. Yayınlanan duyuruya göre, teslim tarihinden bir gün önce KDV bedellerinin yatırılması gerektiği bildirildi. Duyuruya göre, 35-36’şar daire olarak olarak yapılacak daire teslimlerinin 21 Temmuz tarihine kadar süreceği, teslim için belirtilen tarihlerde gelmeyenler ise 24 - 31 Temmuz tarihleri arasında dairelerini teslim alabilecekleri bildirildi.