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16 Haziran 2017 12:02

TOKİ Çeşme’de daire teslimine başlıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan, İzmir’in Çeşme ilçesindeki Reisdere konutlarının 1.

TOKİ Çeşme’de daire teslimine başlıyor

16 Haziran 2017 12:02

etabının teslim tarihleri açıklandı.


Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) resmi internet sayfasında yayınlanan duyuruya göre, Çeşme ilçesindeki Reisdere konutlarının 1. etapta yer alan 482 adet konutun teslimine 4 Temmuz Salı gününden itibaren başlanacak. Yayınlanan duyuruya göre, teslim tarihinden bir gün önce KDV bedellerinin yatırılması gerektiği bildirildi. Duyuruya göre, 35-36’şar daire olarak olarak yapılacak daire teslimlerinin 21 Temmuz tarihine kadar süreceği, teslim için belirtilen tarihlerde gelmeyenler ise 24 - 31 Temmuz tarihleri arasında dairelerini teslim alabilecekleri bildirildi.




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