TOKİ, Çeşme’de ikinci etap evleri teslim ediyor

TOKİ’nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, ikinci etapta yer alan 545 konutun teslimine 19 Eylül tarihinde başlanacak.

TOKİ’den yapılan açıklamada hak sahiplerinin teslim tarihinden bir gün önce KDV ücretini yatırmaları gerekiyor. Açıklamada, konutların teslimine 19 Eylül tarihinde başlanacağı ve teslimlerin 13 Ekim tarihinde sona ereceği ifade edildi. Konutlarını zamanında teslim almaya gelemeyen hak sahipleri ise 16-31 Ekim tarihleri arasında müracaat ederek konutlarını teslim alabilecekler.

Reisdere TOKİ’de birinci etapta yer alan 482 konutun teslimi Temmuz ayında gerçekleştirilmişti.

TOKİ konut teslim programını resmi internet sitesinde açıkladı.