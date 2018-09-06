Toplu ulaşıma Fuar takviyesi

İzmir Enternasyonal Fuarı süresince geçerli olmak üzere otobüs, metro, tramvay, banliyö ve deniz ulaşımında seferleri takviye eti.

İzmir’de toplu ulaşım hizmeti veren kuruluşlar, 7-16 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 87. İzmir Enternasyonal Fuarı için hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi, otobüs, metro, tramvay, banliyö ve deniz ulaşımında uygulayacakları sıklaştırılmış sefer tarifesiyle İzmirlilere rahat bir ulaşım olanağı sağlanacağını duyurdu.

ESHOT Genel Müdürlüğü, Konak Bahribaba durakları ile İZBAN ve Metro bağlantılı aktarma merkezlerinden hareket eden hatlara ek seferler koydu. Bazı hatlarda raylı sistemle bağlantılı olarak sefer saati 02.00’ye kadar uzatıldı. Ayrıca Konak Bahribaba bağlantılı Balçova, Buca, Bornova, Karşıyaka ve Gaziemir’e baykuş seferleri de 06.00’ya kadar çalışmaya devam edecek.

ESHOT’un motorize ekipleri, Çankaya, Montrö, Lozan ve Basmane gibi Fuar çevresindeki önemli noktalarda koordinasyon görevi üstlenecek. Sefer saatleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye ise http://www.eshot.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

Raylar ve denizde mesai uzadı

Metro, Konak ve Karşıyaka Tramvayında ise mesai saatleri uzatıldı. İzmir Metrosu, son sefer saatini gece 24.00’den 01.20’ye çekti. Metro’da sefer sıklığı da artırıldı. Ayrıca 20.00-01.20 saatleri arasında, metro 7,5 dakika, Konak ve Karşıyaka tramvayları ise 10 dakika aralıklı sefer yapacak. Fuar dönemi boyunca etkinlik programı nedeniyle oluşacak yoğunluklara önlem olarak ek seferler konulacak.

İZBAN, 7 Eylül Cuma günü kapılarını 87. kez açacak İzmir Enternasyonal Fuarı için her gün 4 ek sefer düzenleyecek. Fuar dönemi boyunca 2 ek tren Hilal’den Aliağa yönüne 01.12 ve 01.29’da geçecek. Bu trenler Alsancak İstasyonu’ndan 01.17 ve 01.34’te, Halkapınar İstasyonu’ndan 01.23 ve 01.45’te yolcularını alıp devam edecek. Halkapınar’dan ise Tepeköy yönüne 01.17 ve 01.45’te geçecek 2 ek tren, 01.25 ve 01.53’te Alsancak İstasyonu’ndan, 01.28 ve 01.56’da Hilal İstasyonu’ndan yolcularını alıp seferini sürdürecek. İZBAN ve İzmir Metro trenleri Halkapınar’da entegre olarak çalışacak.

İZDENİZ ise fuarın açık olduğu 7 Eylül ve 16 Eylül arasında saat 01.15’e kadar ek sefer koyulacağını duyurdu.